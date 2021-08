TC Iserlohn verliert Kellerduell

Iserlohn. Der TC Iserlohn steht vor dem Abstieg aus der 2. Bundesliga Nord: Die Mannschaft von Trainer Jim Anwar unterlag Hamburg mit 2:7 im Kellerduell.

Der TC Iserlohn steht vor dem Abstieg aus der 2. Bundesliga Nord: Die Mannschaft von Trainer Jim Anwar wehrte sich im Kellerduell gegen den Club an der Alster Hamburg am Sonntag nach Kräften, musste aber den Hanseaten zum Sieg gratulieren.

Die Enttäuschung stand allen Akteuren ins Gesicht geschrieben, als der Iserlohner Jim Walder in einem dramatischen Match gegen Julian Reister im Match-Tiebreak mit 7:10 unterlag und die Gesamtniederlage besiegelt war. „Das ist sehr, sehr bitter. Ich habe alles versucht, die Partie noch zu gewinnen, kämpferisch und spielerisch alles reingelegt“, sagte Walder. Im Duell gegen den früheren Top 100-Spieler Reister grub der Iserlohner Bälle auf dem Sandplatz aus, die eigentlich den Status „unholbar“ besaßen.

Im zweiten Satz wehrte Walder beim Stande von 4:5 mehrere Matchbälle ab und gewann in dieser Druckphase mit bemerkenswerten Winnern und einem grandiosen Stop noch den Satz. „Hut ab, wie Jim gespielt hat, schade, dass er nicht belohnt wurde“, sagte TCI-Coach Jim Anwar.

„Auch in den Match-Tiebreak bin ich gut reingekommen“, schilderte Walder, der beim Stande von 7:6 sogar im Vorteil war. Aber Reister, der bei den drei Grand-Slam-Turnieren Australian Open, French Open und Wimbledon schon im Hauptfeld stand und es in Paris bis in die dritte Runde schaffte, wusste zu kontern: Walder, der ein enormes Laufpensum absolvierte, gab seinem Kontrahenten dann auch noch zwei eher „einfache Punkte“, wie es der Iserlohner nannte. Und so jubelte der Hamburger, nährte die Hoffnung seines Teams auf den Klassenerhalt und machte den Abstieg der Iserlohner aus der zweiten Bundesliga sehr wahrscheinlich.

Dabei hatte der Tag auf der Anlage am Seilerblick so vielversprechend begonnen: Lukas Ollert holte im Rekordtempo den ersten Sieg, doch in der Folgezeit lief es nicht wunschgemäß. In den Doppeln verbuchte das TCI-Duo Grigelis/Ollert noch einen Sieg.

Rein rechnerisch hat der TCI zwar noch Chancen auf den Klassenerhalt – aber eigene Siege gegen die Titelaspiranten Versmold und Aachen sowie günstige Ergebnisse der Konkurrenz im Tabellenkeller sind die Voraussetzung dafür. „Das ist leider theoretisch, es wird sehr, sehr schwer, beide Spiele zu gewinnen“, sagte Anwar zu den Chancen auf den Klassenerhalt. Der TCI-Coach hatte gehofft, dass die Gegner zum Saisonabschluss keine Titelambitionen mehr haben und vielleicht nicht mit der stärksten Formation in die Partien gegen den TCI starten. Aber sowohl Versmold als auch Aachen haben noch Aufstiegsmöglichkeiten.

Einzel: Alexey Vatutin - Pedro Sakamoto 1:6, 0:6; Laurynas Grigelis - Marvin Möller 6:7 (8), 3:6; Sami Reinwein - Leonard von Hindte 1:6, 2:6; Lukas Rüpke - George von Massow 5:7, 3:6; Jim Walder - Julian Reister 3:6, 7:5, 7:10; Lukas Ollert - Flemming Peters 6:1, 6:1.

Doppel: Lukas Rüpke/Jim Walder - Pedro Sakamoto/Demian Raab 4:6, 6:7 (4); Alexej Vatutin/Robin Sanz - George von Massow/Julian Reister 3:6, 4:6; Laurynas Grigelis/Lukas Ollert 6:4, 6:3.

Jim Anwar (Trainer TC Iserlohn): „Schade, dass wir nach den Einzeln aus dem Rennen waren. Ich hatte nicht erwartet, dass wir an Position 1 überhaupt keine Chance haben. Ärgerlich waren die knappen Niederlagen von Laurynas Grigelis und von Lukas Rüpke. Sami Reinwein hat leider nicht an seinen Sieg vom Freitag anknüpfen können. Lukas Ollert war stark und hat verdient gepunktet. Jim Walder bot einem sehr starken Gegner toll Paroli.“

Tobias Hinzmann (Trainer Hamburg): „Wir sind sehr erleichtert, dass wir unsere Chancen im Abstiegskampf gesteigert haben. Allerdings war die Partie wesentlich enger geführt als es das Gesamtergebnis aussagt. Wir hatten in den wichtigen Situationen auch das nötige Glück.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe