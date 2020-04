Tennis-Bund sagt die Zweitligasaison ab

Ein wenig neidisch blickt Jim Anwar, Trainer des Tennis-Zweitligisten TC Iserlohn, schon seit einigen Tagen nach Tschechien. Dort wurden die Corona-Maßnahmen etwas gelockert und auch das Betreiben von Individualsportarten ist wieder erlaubt. Tennis gehört dazu. Hierzulande ist das kein Thema, am Seilerblick ruht wie andernorts auch der Betrieb. Am Mittwochvormittag erreichte Anwar dann die Nachricht, dass die Saison, die eigentlich am 12. Juli mit einem Auswärtsspiel beim THC Wilhelmshaven starten sollte, abgesagt wurde. Betroffen sind außerdem die erste Bundesliga sowie die Herren 30. Dass auch die Damen-Bundesligen ausfallen, stand bereits fest.

Bislang ging Anwar davon aus, dass es ab 15. April es möglich sein sollte, die Plätze herzurichten, auch wenn die Aufnahme des Spielbetriebs in den Sternen stand. Er selbst hätte die Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt in dieser Form nicht getroffen. „Ich hätte noch abgewartet. Man hätte die Saison ja auch verkürzen können, etwa indem neben sonntags auch mittwochs gespielt wird, und man hätte auch die Doppel verzichten können. Das wäre aber auch nur mit Zuschauern sinnvoll gewesen.“

Er selbst kann seinem Beruf nicht nachgehen, Tennisstunden sind schließlich in diesen Zeiten tabu. Die Folgen für den TCI sind noch nicht komplett absehbar. „Fest steht, dass wir in der zweiten Bundesliga bleiben, aber wir müssen mit unseren Sponsoren sprechen, denn wirtschaftlich gesehen sind wir am Limit.“ Einige Partner, die durch die Corona-Krise selbst in Schwierigkeiten geraten sind, haben laut Anwar ihr Engagement heruntergeschraubt oder sind ganz abgesprungen. „Man muss doch für jede Firma Verständnis haben, die in dieser Situation keine Möglichkeit mehr hat, einen Sportverein zu unterstützen.“ Für seinen TCI verweist er auf die totale Abhängigkeit. „Wir haben einen engen Etat, und wenn bei uns nur ein mittlerer Sponsor ausfällt, bekommen wir ein Problem.“ Doch dadurch, dass nun nicht gespielt, entstehen für die Vereine auch nicht die üblichen Personalkosten, denn die Spieler werden gewöhnlich nach Einsätzen bezahlt. Die Hoffnung, dass sich zumindest Gönner für den Nachwuchsbereich finden, hat er aber noch.

Anwar beschäftigt jedoch nicht nur das Bundesliga-Tennis. Er fragt sich, wie überhaupt der Trainings- und Spielbetrieb im Tennis wieder aufgenommen werden kann. Genügend Abstand ist im Einzel ja eigentlich garantiert, aber es gibt nach seiner Aussage auch die Ansicht, dass sich durch Ballkontakt das Virus übertragen könnte. „Und mit Handschuhen kann man zumindest im Leistungsbereich absolut nicht spielen“, fügt er ergänzend hinzu. Auch wenn man nicht täglich Corona-Tests durchführen kann, so sind nach seiner Einschätzung doch wirksame Vorsichtsmaßnahmen denkbar. „Der Trainer sitzt in der Mitte, und nur von ihm kommt der Ball. Und die Bänke könnte man ständig desinfizieren.“ Die Sportvereine sind derzeit davon abhängig, wann die Kommunen die Anlagen wieder freigeben. Anwar wagt die Prognose, dass Ende Mai wieder trainiert werden kann. Aber Normalität in den Vereinen stellt sich so schnell wohl nicht ein. „Wir müssen uns auch mit dem Thema beschäftigen, dass sich manche Leute in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ihr Hobby Tennis vielleicht nicht mehr leisten können“, gibt Anwar zu bedenken.

Amateure sollen – stand jetzt – am 8. Juni wieder loslegen

Während der Deutsche Tennis-Bund am Mittwoch Nägeln mit Köpfen machte, gibt es seitens des Westfälischen Tennis-Verbandes noch keine generellen Absagen. So gilt weiterhin die Mitteilung vom 23. März, nach der der Spielbetrieb bis zum 7. Juni ausgesetzt ist. Mit einer generellen Absage müsse laut Anwar jedoch gerechnet werden. „Was mit dem Spielbetrieb der Ü60 oder Ü65-Senioren, die zur Risikogruppe gehören? Ich kann mir kaum vorstellen, dass die ihre Saison bestreiten werden.“