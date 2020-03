Thema Finanzen bei den Iserlohn Kangaroos im Vordergrund

Personalgespräche standen in dieser Woche in seinem Terminkalender, und die führte Michael Dahmen auch. Aber der Manager der Iserlohn Kangaroos merkte sehr schnell, die sie im Unverbindlichen endeten, dass sich daraus nichts Konkretes für die kommende Saison ableiten lassen würde. Also widmete er sich in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der GmbH schwerpunktmäßig dem dringlicheren Thema Finanzen.

„Ich habe heute ein besseres Gefühl als vor zehn Tagen“, sagt Dahmen. Das ist dadurch entstanden, dass seine Zuversicht wächst, dass sich der auf einen mittleren fünfstelligen Betrag bezifferte Einnahmeausfall weitgehend durch Einsparungen kompensieren lässt. „Wenn es gut läuft, bewegen wir uns in Richtung schwarze Null.“ Es sind mehrere Komponenten, die dabei eine Rolle spielen. Von Akteuren des Pro-B-Kaders hat er Signale zum Verzicht erhalten, Wohnungsvermieter zeigen gleichfalls Entgegenkommen, und zudem soll die Kurzarbeiterregelung greifen.

Kurzarbeit ist in sechs Fällen bereits beantragt worden

Beantragt hat Dahmen sie für Cheftrainer, Jugendkoordinator und vier Spieler. Darüber hinaus gibt es derzeit engen Kontakt mit der Ligenleitung, die Verhandlungen über die Stundung von Beiträgen für die Berufsgenossenschaft führt. Zudem soll in den nächsten Tagen Klarheit zum Thema Lizenzanträge herrschen. Dass die Frist 15. April nicht zu halten ist, war bereits bei der Einstellung des Spielbetriebes klar.

„Im Moment geht es darum, hie r ein paar hundert Euro und da ein paar hundert Euro zu sparen. Ich hoffe einfach, dass wir es hinbekommen und ohne Schulden in die nächste Saison starten zu können“, sagt Michael Dahmen. In diesem Zusammenhang betont er, dass sich das solide Wirtschaften der letzten Jahre nun auszahle. Schließlich sei man bis zur Corona-Krise, die alles änderte, schuldenfrei gewesen.

Das sieht der Manager als gute Startvoraussetzung für die nächste Spielzeit an, in der er mit einem kleineren Budget plant. Welche Mannschaft damit finanziert wird, ist nicht absehbar. Aktuell hat kein Spieler einen Vertrag für die kommende Saison.

Weil ihm planungstechnisch ohnehin die Hände gebunden sind, nutzt Michael Dahmen die Zeit, um die so unbefriedigend verlaufene letzte Serie gründlich aufzuarbeiten. „Bei den Spielern hatte ich den Eindruck, dass sie alle frustriert sind, dass es so gelaufen ist. Nach wie vor ist der Manager überzeugt, dass die Qualität vorhanden war, um die eigentlichen Ziele zu erreichen. „Letztlich haben viele Kleinigkeiten dazu geführt, dass uns statt vierzehn nur sieben Siege gelungen sind.“ Dahmen verweist auf viele knappe Niederlagen und erinnert, dass man nicht einmal ein Spiel trotz schwacher Leistung gewonnen habe. „So etwas gibt es in einer Saison normalerweise immer mal, und man kann daraus Selbstvertrauen gewinnen.“

Sportliche Leitung räumt Fehler bei Kaderplanung ein

In der Analyse der Spielzeit räumt der Manager auch eigene Fehler ein. „Im Bereich der großen Positionen war die Zusammenstellung des Kaders nicht so glücklich“, sagt er in der Rückblende. Gerade nach Dennis Teuchers Ausfall sei das deutlich geworden. Schließlich habe Jozo Brkic Probleme in der Defensive, und Jonas Buss sei doch noch etwas zu grün gewesen. „Es hat uns in dieser Saison an Körpergröße gefehlt.“

Wenn aber immer wieder betont wird, dass das Potenzial für eine deutlich bessere Platzierung vorhanden gewesen sei, kommt man zu der Frage, weshalb es so selten abgerufen wurde. Und damit zum Trainer. „Natürlich gehört es auch zur Analyse, dass wir die Trainerfrage diskutieren“, stellt Michael Dahmen klar. Er will die Schwachpunkte ausloten und ungeachtet aller Widrigkeiten Voraussetzungen schaffen, um in der kommenden Pro-B-Serie besser abzuschneiden als in der letzten. Mit welchem Personal, ist dabei völlig offen.