Toni Fonso nicht mehr Trainer bei Samurai Iserlohn

Iserlohn. Kurz vor dem Ende der Saison stehen die Samurai Iserlohn ohne Trainer da. Dies sind die Hintergründe des Rücktritts von Toni Fonso.

Die Meldung kommt zum jetzigen Zeitpunkt wohl für viele überraschend: Toni Fonso schmeißt seine Brocken bei den Samurai Iserlohn hin und ist ab sofort nicht mehr Trainer des Skaterhockey-Bundesligisten. Grund dafür war eine Mannschaftssitzung am Montagabend, in der die Spieler sich entschieden, lieber ohne ihren Coach weiterzumachen. Fonso sah dies als Vertrauensbruch und legte daraufhin sein Amt nieder. Der Vorstand war in diesen Prozess nicht involviert und erfuhr davon erst am Tag darauf.

Drei Spieltage vor dem Hauptrunden-Ende will die Mannschaft nun ohne Trainer die nötigen Punkte einfahren, um zumindest den Super-GAU zu verhindern, denn theoretisch kann der mehrmalige Deutsche Meister noch absteigen. Dass es so weit kommen könnte, hat Toni Fonso zwar nicht gedacht, aber ein ungutes Gefühl hatte er schon in der Vorbereitung. „Von Beginn an hatten wir eine schlechte Trainingsbeteiligung. Da war ich schon skeptisch, denn die gesamte Saison verlief nicht gut. Mit dieser Qualität müsste die Mannschaft eigentlich weiter oben stehen.“

Nur Platz acht und fünf Punkte Vorsprung auf Abstiegsplatz

Die Realität ist allerdings eine andere. Platz acht in der Tabelle und nur fünf Punkte Vorsprung auf den einzigen Abstiegsplatz. Nach der erneuten Niederlage beim Tabellenzweiten in Essen, bei der Toni Fonso privat verhindert war und die Samurai eine der besseren Saisonleistungen zeigten, kam es dann am Montag zur Mannschaftssitzung. „Es stehen noch drei wichtige Spiele aus, und wir wollten innerhalb der Mannschaft mal schauen, wer uns dafür zur Verfügung steht, weil die Eishockey-Vorbereitung wieder begonnen hat“, meint Kapitän Marius Riepe. Dadurch fehlen zahlreiche Leistungsträger in der Endphase.

Im Laufe der Sitzung sollen die Stimmen dann lauter geworden sein, die sich gegen Toni Fonso ausgesprochen haben. „Nach dem guten Eindruck vom Samstag waren viele der Meinung, dass der Trainer von außen zu viel Unruhe reinbringt und es ohne ihn besser klappt“, berichtet Riepe. Ausschlaggebend wäre dabei der harte Kern im Team gewesen, der sich geschlossen hinter diese Entscheidung gestellt haben soll. Zudem empfand es die Mannschaft als störend, dass ihr Trainer zu häufig aus privaten und beruflichen Gründen fehlen würde.

Fonso per WhatsApp-Gruppe über Mannschaftstreffen informiert

Am Wochenende heiratete Fonsos Tochter, wodurch er in Essen entschuldigt und auch beim Training am Montag noch mit Aufräumen beschäftigt war. „Ich habe aufgrund der WhatsApp-Gruppe gewusst, dass sich die Mannschaft treffen will. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass sie sich auf die letzten Spiele einschwören möchten, das hätte ich mir schon viel eher mal gewünscht. Dass es dann so endet, kam schon überraschend“, verrät der Ex-Coach.

Die Entscheidung erfuhr Fonso per Handy durch Kapitän Marius Riepe. „Wenn das Vertrauen auf beiden Seiten nicht mehr da ist, ist es besser, einen Schlussstrich zu ziehen. Das bin ich mir schuldig. Deshalb habe ich den Vorstand informiert, dass ich zurücktrete.“

Vorsitzender Bernd Schnieder bekam erst Dienstag Bescheid

Bernd Schnieder bekam als Vorsitzender der Samurai erst am Dienstag von dem Vorgang mit und war wenig begeistert. „Am Donnerstag werde ich mit der Mannschaft sprechen und ihnen deutlich machen, dass diese Vorgehensweise inakzeptabel ist. Bis zum Saisonende wird sie nun ohne Trainer weiterspielen, danach wird der Vorstand einen neuen Coach verpflichten“, so Schnieder.

Fest steht für ihn dagegen, dass er mit Toni Fonso weiterarbeiten möchte. „Ich habe immer ein gutes Verhältnis zu ihm gepflegt und ich will, dass er auch zukünftig im Verein arbeitet. Gleiches gilt für Carsten Lang, der als Trainer ja auch schon für die Samurai tätig war. In der kommenden Saison sollen beide als Trainer im Nachwuchs bei uns arbeiten“, so der Vorsitzende.

Bis dahin müssen aber noch drei Spiele absolviert werden, und Kapitän Marius Riepe schraubt die Erwartungen eher runter. „Unser Ziel ist es, nicht abzusteigen. Platz neun wäre optimal. Wenn wir uns tatsächlich für die Play-Offs qualifizieren würden, bekämen wir bei dem kleinen Kader wohl zwei deutliche Klatschen. Dann lieber die Saison nach der Hauptrunde beenden.“

