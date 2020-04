Tour-de-France-Feeling für daheim

Dem österlichen Trainingsprogramm des Meisters nachzueifern, dürfte den meisten Triathleten sehr schwer gefallen sein. Denn Jan Frodeno, Olympiasieger und dreifacher Sieger des Ironman auf Hawaii, absolvierte am Karsamstag daheim im spanischen Girona eine komplette Langdistanz. 3,8 km Schwimmen im Pool mit Gegenstromanlage, 180 km Radfahren auf dem Rollentrainer und schließlich der Marathon auf dem Laufband. Der weltbeste Triathlet war nach 8:33 Stunden im Ziel und sammelte mit seiner spektakulären Aktion 200.000 Euro für wohltätige Zwecke in Corona-Zeiten ein.

Für die Amateure ist an Schwimmen in Zeiten geschlossener Schwimmbäder zwar nicht zu denken, Trainingsläufe können sie allerdings in der Natur bewältigen und beim Radfahren sogar auf Frodenos Spuren wandeln. Denn auch er bediente sich bei seinem „Ironman daheim“ des virtuellen Trainingsprogramms „Zwift“. Das Rad steht in den eigenen vier Wänden auf der „Rolle“, der Sportler bedient sich einer App und kann dann auf dem vor dem Rad aufgebauten Bildschirm oder Tablet in eine Trainings- und Wettkampfwelt eintauchen. „Früher war das ein eher stumpfsinniges Treten, bei dem man höchstens etwas Musik gehört hat. Aber mit diesem Programm macht das richtig Spaß“, sagt Christoph Ketzer. Wie seine Ehefrau Ina gehört er seit vielen Jahren zu den eifrigen Wettkämpfern in Reihen des Iserlohner Triathlon-Teams und erlebt gerade, wie sich eine Wettkampfplanung für das Jahr 2020 in Luft auflöst.

„Ich kann mir normale Veranstaltungen im Moment wirklich nicht vorstellen“, sagt Ketzer, für den das

umfang- und abwechslungsreiche Training zwar wichtiger ist als Wettkampfteilnahmen („das ist nur das i-Tüpfelchen“), aber so ganz ohne ist es dann doch ungewohnt.

Über den Anmeldebutton zum virtuellen Radrennen

Und jetzt kommt Zwift ins Spiel. Denn dieses Programm bietet nicht nur Workouts, bei denen man vom Aufwärmen über kurze und lange Belastungen einen vorgegebenen Plan im Fahrradsattel abarbeiten kann, sondern auch Wettkämpfe. „Es gibt einen echten Rennkalender, und man kann sich in der App über einen Anmeldebutton für einen Start einloggen“, berichtet Christoph Ketzer.

Er schätzt, dass mittlerweile über 70 verschiedene Kurse angeboten werden. Das können ehemalige WM-Strecken ebenso sein wie eine Etappe beim Giro D’Italia oder der legendäre Anstieg bei der Tour de France nach L’Alpe d’Huez – knapp 14 Kilometer mit 21 Kehren und über 1000 Höhenmetern. Entsprechend der Steigung variiert der Widerstand auf dem Rollentrainer, die Belastung ist somit ganz wettkampftypisch. Und die Simulation ist so ausgefeilt, dass sich daheim beim virtuellen Wettkampf auch Windschatteneffekte wie im echten Rennen erleben lassen.

„Ehrlich gesagt war ich lange ein Rollenverweigerer, aber mittlerweile möchte ich dieses Training nicht missen“, sagt der Iserlohner, auch wenn er an warmen und sonnigen Frühlingstagen doch einer 100-Kilometer-Tour durchs Sauerland den Vorzug geben würde. Als er zusammen mit seiner Frau vor vier Jahren bei Zwift begann, waren – so schätzt er – vielleicht rund 500 Gleichgesinnte regelmäßig am Start. „Heute kommen an einem Abend schon einmal 35.000 Leute zusammen.“ Und in Zeiten ohne Radrennen dürften es stetig mehr werden.

Teamwettkämpfe auf dem Rollentrainer immer beliebter

Christoph Ketzer schätzt, dass er in den letzten vier Jahren zwischen 17.000 und 18.000 Kilometern auf der Rolle absolviert hat, bevorzugt natürlich in den Wintermonaten, in denen Outdoor-Radtraining schwieriger zu bewerkstelligen ist. Weil man sich aber längst auch in Teams zusammenfindet und Serien bestreitet, geht es auch bei schönem Wetter regelmäßig auf die „Rolle“ und vor den Bildschirm, um Punkte zu sammeln. „Wenn es irgendwann wieder los geht, sind wir jedenfalls fit“, meint Ketzer. Trotz des Austausches über Zwift vermisst er derzeit das gemeinsame Training im Verein, „Schwimmen fehlt wirklich“, verweist er auf zwei stets gut besuchte Abende pro Woche. Der Pool mit Gegenstromanlage ist schließlich aus einer anderen Triathlonwelt.