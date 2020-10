Tribüne ist das nächste Projekt

Hemer. Dirk Siebel ist auf der Jahreshauptversammlung des SV Deilinghofen/Sundwig als Vorsitzender wiedergewählt worden.

Die Werbung für ihre Jahreshauptversammlung sich die Verantwortlichen des SV Deilinghofen/Sundwig gespart, trotz des Umzuges ins JUK in Hemer. In Corona-Zeiten gelten schließlich auch für Zusammenkünfte dieser Art Beschränkungen. 40 Personen wären maximal zugelassen gewesen, 30 kamen am Freitagabend.

Zentrales Thema bei den Vorstandswahlen war die Position des Vorsitzenden, und hier wurde Dirk Siebel wiedergewählt. Seit der letzten Versammlung im Februar 2019 hat sich der Verein sportlich sehr gut entwickelt, die erste Mannschaft spielt wieder in der Bezirksliga, und das neue Umkleidegebäude sowie die zusätzlichen Parkplätze haben das Ernst-Loewen-Stadion deutlich aufgewertet. In Corona-Zeiten sieht man dort während der Spiele Bauzäune, um nur einen Zugang zum Platz zu haben und alle Besucher registrieren zu können.

Das nächste Projekt am Sportplatz soll der Tribünenbau werden. Christian Schweitzer, Hemers Erster Beigeordneter, machte sich bereits vor Ort ein Bild über die Gegebenheiten. Ein Statiker ist derzeit bei der Arbeit. Natürlich werden auch die Kosten der 150 Quadratmeter großen Überdachung eine Rolle spielen. „Wir werden viel Eigenleistung einbringen, aber ohne finanzielle Unterstützung geht es nicht“, sagt Frank Schulte, der 1. stellvertretende Vorsitzende.

Der Verein hatte aber auch bei der Errichtung der Parkplätze Hand angelegt, so dass Geld gespart werden konnte. Dieser Betrag, so hofft man, könnte nun für das neue Projekt genutzt werden. In den nächsten vier Wochen sollen die Kosten ermittelt sein, und dann wird man mehr über die Realisierungsmöglichkeiten wissen. Der Neu-Bezirksligist kann zwar auf einen soliden Haushalt verweisen und hat das letzte Geschäftsjahr mit einem Plus abgeschlossen, aber er muss sich auf Einnahmeausfälle bei der Bandenwerbung, im nächsten Jahr einstellen.

Eine Ehrung wurde im Rahmen der Jahreshauptversammlung vorgenommen. Udo Rieske ist seit 50 Jahren im Verein, und die zugehörige Urkunde soll ihm im Rahmen des ersten Heimspiels verliehen werden – dann gewiss mit mehr Publikum als am Freitag.