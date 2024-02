Trio der Iserlohn Roosters ins DEB-Aufgebot berufen

Iserlohn Mit Colin Ugbekile, Taro Jentzsch und Cedric Schiemenz sind drei Spieler der Iserlohn Roosters für die Länderspiele nominiert worden.

„Männer reisen mit Perspektivteam nach Zvolen“, meldete der Deutsche Eishockey-Bund am Donnerstag mit Blick auf die beiden Test-Länderspiele in der Slowakei am Mittwoch, 7. Februar, sowie einen Tag später. Erstes Bully in beiden Partien ist um 18 Uhr. Bundestrainer Harold Kreis hat 24 Spieler – drei Torhüter, acht Verteidiger und 13 Stürmer – berufen. Die Akteure verteilen sich auf zehn verschiedene DEL-Klubs, auch wenn sie in einigen Fällen mit Förderlizenzen ausgestattet sind und für andere Vereine auflaufen. Mit je vier Spielern haben die Kölner Haie und die Straubing Tigers die meisten Abstellungen.

Bei Schiemenz konnte Bundestrainer Kreis gar nicht wegschauen

Ein Trio ist aber auch aus Iserlohn dabei: Colin Ugbekile, Taro Jentzsch und Cedric Schiemenz, der erstmals im Kreis der A-Nationalmannschaft dabei ist. Internationale Erfahrung sammelte der inzwischen 24-jährige Stürmer aber im Nachwuchsbereich, er durchlief sämtliche U-Nationalmannschaften. „Ich freue mich natürlich riesig, dass ich einen Anruf bekommen habe, zumal ich fast nicht mehr daran geglaubt habe, dass ich nochmal für Deutschland spielen darf. Deswegen freue ich mich umso mehr.“

Die Einladung sieht Schiemenz als Bestätigung für seine harte Arbeit. Aber im Grunde ließ er Bundestrainer Harold Kreis keine andere Wahl: „Ich hatte im Sommer gescherzt, dass er mich beobachten soll, weil ich in dieser Saison mal in die Nationalmannschaft wollte. Darauf hatte er gelacht, sagte aber, dass er mich im Auge behalten wird. Als er mich dann jetzt anrief, sagte er mir, dass ich recht hatte.“ Schiemenz stand bislang in jeder der 42 Partien für die Roosters in der DEL auf dem Eis, in denen ihm sechs Tore und elf Beihilfen gelangen.

Zunächst volle Konzentration auf die Roosters

Schiemenz betonte aber, dass sein Fokus zunächst ausschließlich auf das Wochenende mit den Roosters gerichtet ist. „Wichtig ist, dass wir Zählbares mitnehmen, alles andere kommt nächste Woche.“ Auf den Weg in die Slowakei wird sich die Mannschaft am Montag machen. Harold Kreis sagt zur Bedeutung dieser Reise: „Wir wollen die Spieler auf internationalem Level sehen und an das Niveau heranführen. Vor allem, weil es für einige die erste Maßnahme bei der Männer-Nationalmannschaft ist.“

