TTV Letmathe stark bei Regionalmeisterschaften

Iserlohn. Der Tischtennis-Nachwuchs des TTV Letmathe dominiert ganze Jahrgänge. Emil Dykta hat dagegen bei den Herren etwas zu feiern.

Acht erste Plätze haben Tischtennisspieler des TTV Letmathe bei den Regionalmeisterschaften des neuen Bezirks Südwestfalen (Nord) in Altena errungen. Auf die Tatsache, dass sechs dieser Titel im Nachwuchsbereich zustande kamen, ist Emre Yenen, Vorsitzender des TTV, besonders stolz. „Unsere nachhaltige Vereinsphilosophie ,Wir fördern mit Herz und Verstand’ hat uns mittlerweile zu einem Tischtenniszentrum im Märkischen Kreis gemacht. Die zahlreichen Erfolge sind die beste Bestätigung dafür.“

In allen Altersklassen dominant

Im U19-Bereich belegen Spieler des TTV die ersten drei Plätze. Ben-Louis Meyer besiegte im Finale Burak Ergin, dritter wurde Felix Ibele. Meyer und Ergin gewannen gemeinsam das Doppel-Turnier. Noch erfolgreicher lief es aus Letmather Sicht bei der U15, bei der die dritten Plätze zweimal vergeben wurden. Im Einzel siegte Ricardo Bonner vor Leon Pulice, Elias Versin Herrera und Hai Nam Vu. Neue Doppel-Regionalmeister sind Elias Versin Herrera und Lars Plum, Zweite wurden David Vrebac/Hai Nam Vu und Ricardo Bonner/Niklas Effern sowie Mathis Hammerschmidt/Leon Pulice machten als Drittplatzierte das perfekte Abschneiden des TTV-Nachwuchses in dieser Altersklasse perfekt.

Emil Illgen und Fabian Clases holten sich den Doppel-Titel im U13-Bereich, Dritter wurde das Duo David Vrebac/Hai Nam Vu. Ein weiterer erster Platz ging an Fiete Arnhold, der beiden den U11-Junioren seine fünf Partien bis zum Titel ohne Satzverlust gewann.

Bei den Herren spielte sich Emil Dykta aus dem Bezirksoberliga-Team des TTV in den Vordergrund. In der Kategorie Herren A wurde er Dritter im Einzel und Sieger im Doppel an der Seite von Wilfried Lieck vom TTC Altena. Auch bei den Herren B erreichte er im Einzel Platz drei und den ersten Platz im Doppel, diesmal gemeinsam mit seinem Mannschaftskameraden Dennis Krzeminski. Weitere Podestplätze gab es für Sascha Lück (Platz drei Herren D), Heiko Merrettig und Platz Klaus Pohl (Zweiter und Dritter Herren E). Klaus Pohl wurde in dieser Kategorie zudem Zweiter im Doppel.

