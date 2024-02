Tumulte und Spielabbruch nach Platzverweis beim VfK Iserlohn

Iserlohn Aus dem Ruder gelaufen ist am Sonntag ein Testspiel der beiden Fußball-A-Kreisligisten VfK Iserlohn und der U23 des TuS Plettenberg.

Eine rote Karte hat am Sonntagnachmittag den Abbruch des Fußball-Testspiels zwischen dem VfK Iserlohn und der U23 des TuS Plettenberg zur Folge gehabt. Die beiden A-Kreisligisten hatten im Inceptum-Stadion am Seilersee gegeneinander gespielt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es nach Auskunft des Schiedsrichters in Folge des Platzverweises, der in der 28. Spielminute gegen einen Spieler des VfK ausgesprochen wurde, zu Streitigkeiten unter den Spielern beider Mannschaften sowie einiger Zuschauer.

Der Rotsünder wird beschuldigt, dem Schiedsrichter gedroht und ihn beleidigt zu haben. Laut Polizei bestreitet der Spieler dies jedoch. Zum Zeitpunkt des Platzverweises lagen die Iserlohner 2:0 in Führung, Plettenberg glich innerhalb der nächsten zehn Minuten aus und konterte auch die zwischenzeitliche 3:2-Führung des VfK.

Jörg Hafner, der Fußball-Abteilungsleiter des VfK, wollte auf Nachfrage nicht näher auf die Vorkommnisse eingehen, in deren Verlauf es auch zu einer Anzeige kam. Er kündigte jedoch die hundertprozentige Rückendeckung für den Spieler durch den Verein an. Es ist damit zu rechnen, dass sich auch das Sportgericht des Fußballkreises Iserlohn mit den Vorkommnissen beschäftigen wird.

