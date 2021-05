TuS Dröschede kommt gut durch die Krise

Dröschede. Der Breitensportverein mit seinen etwas mehr als 900 Mitgliedern plant für das laufende Jahr aber mit Vorsicht.

Wolfgang Ströter und Norbert Humberg sind heiterer Stimmung. Das ist für Vereinsfunktionäre in diesen Zeiten nicht selbstverständlich. Ströter ist als Vorsitzender erster Mann im TuS 06 Dröschede, Humberg ist Fachwart im Bereich Presse und Öffentlichkeitsarbeit und gehört dadurch dem erweiterten Vorstand an. Ihre gute Laune hat einen Grund: „Wir sind bis jetzt gut durch die Krise gekommen“, sagt Ströter mit Blick auf die Mitgliederzahl, die finanzielle Situation und auf die vielen Dinge, die trotz Corona angestoßen wurden und funktioniert haben.

Das bedeutet nicht, dass es nicht den einen oder anderen Wermutstropfen gibt. Ströter: „Das Vereinsleben ist total kaputt.“ Daran hat auch ein Not-Angebot nichts geändert, das der TuS trotz aller Widrigkeiten aufrecht hält. Dazu gehören vier Online-Stunden pro Woche und die Nutzung verschiedener Apps und Inhalte. „Das läuft eigentlich recht gut, alle sind motiviert. Am Montagabend hatten wir noch Videokonferenzen mit den Selbstverteidigungs- und Kinderturngruppen. Die sind richtig gallig, etwas machen zu können.“ Für Kinder soll in Kürze etwas auf verschiedenen angeboten werden. „Allein im Bereich Emst gibt es drei“, sagt Wolfgang Ströter und denkt an die Spielplätze an der Turnhalle der Grundschule oder am Kindergarten. „Und an der Bahnlinie ist auch noch einer.“

Angebote sollen wieder nach draußen verlegt werden

Wann immer es möglich ist, sollen sich auch andere Übungsgruppen unter freiem Himmel treffen, teilweise ist es auch schon dazu gekommen. Norbert Humberg erinnert sich ein gutes halbes Jahr zurück „Bis zum zweiten Lockdown gab es das einige Male, und als dann alles schließen musste, wurde es sowieso zu kalt.“ Mit erwachsenen Teilnehmern besteht auch die Möglichkeit, direkt vor der Turnhalle Im Hütten etwas zu unternehmen, für Kinder ist das dem Vorstand zu gefährlich.

Zum Sporttreiben ist der Zutritt noch verboten, was Ströter grundsätzlich nachvollziehen kann, auf die allgemeine Regelung zum Sport in geschlossenen Räumen trifft das jedoch nicht unbedingt zu. „Wir haben in der Halle, die der Stadt gehört, zwar gewisse Vorrechte, weil wir vom Verein aus schon eine Menge Geld hineingesteckt haben. Aber wenn die Stadt sagt, die Halle ist zu, dann ist sie zu. Momentan kann man aber private Hallen anmieten und sie nutzen, ohne viele der derzeit gültigen Vorgaben einzuhalten. Das ist für mich nicht nachvollziehbar.“

Gut 900 Mitglieder, von denen ein Drittel unter 18 Jahre alt ist, gehören dem TuS aktuell an, nur drei haben den TuS seit Ausbruch der Krise verlassen. „Das ist nichts“, sagt Ströter kämpferisch. Auf die Frage, wie den Mitgliedern aufgrund des zusammengestrichenen Angebotes entgegen gekommen werden kann, hat der TuS-Vorstand eine Antwort gefunden:

Das Amtsgericht kommt dem Verein entgegen

Die Beiträge wurden halbiert, das durfte nach Rücksprache mit der zuständigen Stelle beim Amtsgericht so gehandhabt werden. Das klappte aber auch nur, weil es der Kassenstand zulässt. Die Verbandsabgaben wurden nämlich nicht gekürzt. Allerdings muss dieser Schritt auf der nächsten Jahreshauptversammlung nachträglich abgesegnet werden. „Unser Vorstand wird in den nächsten zwei, drei Jahren verjüngt. Das muss sein. Wir können als Ältere zwar viel mitbringen, und wir wissen wo der Hase herläuft, aber die Jüngeren, die jetzt schon eingebunden werden, haben auch gute Ideen“, erklärt Schröter, der vor Kurzem seinen 74. Geburtstag gefeiert hat, Humberg ist 68.

Vorsichtig ist der TuS mit Blick auf die Vorhaben dieses Jahres. „Sport im Park“ ist im Kalender natürlich dick angestrichen, daran beteiligen sich mehrere Übungsleiter aus den eigenen Reihen mit verschiedenen Angeboten. Schröter denkt an dieser Stelle aber auch an eine Gruppe aus der Turnabteilung: „Ganz übel ist es für unsere Bezirksliga-Turnerinnen gelaufen. Die Mädchen sind 2019 aufgestiegen, jetzt zwischen 14 und 17 Jahre alt und komplett raus. Die dürfen nicht aufs Pferd und nicht an den Schwebebalken. Das ist sehr traurig, die Sache tut mir leid für sie.“

Noch nicht aufgegeben hat Ströter die Hoffnung, dass die Vereinsfahrt noch unternommen werden kann. „Wir sind frohen Mutes, dass es spätestens nach den Sommerferien wieder richtig losgeht.“ Auch eine Ballspielgruppe soll neben den Abteilungen Fitness- und Gesundheitssport sowie dem Turn- und Selbstverteidigungsbereich wieder etabliert werden. Eigentlich sollte die Gruppe schon zu Jahresbeginn gestartet werden, doch Corona durchkreuzte diese Pläne.

Beide, Ströter und Humberg, wissen, wie sehr besonders den älteren Mitgliedern die Kontakte fehlen. Auf sozialer Basis lassen sie sich mit moderner Technik aufrecht erhalten, aber das noch viel wertvollere persönliche Miteinander fehlt. Hier sind besonders die Übungsleiter bemüht, diese Kontakte aufrecht zu erhalten.

