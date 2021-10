TuS Iserlohn verpasst Titel bei den „Westdeutschen“

Iserlohn. Die Seniorenteams des TuS Iserlohn haben bei den Westdeutschen Meisterschaften den Heimvorteil nicht nutzen können und unterlagen Düren.

Die Westdeutschen Volleyballmeisterschaften der Senioren wurden in der Almelohalle in den Konkurrenzen Ü 53 und Ü 59 zum Duell zwischen Gastgeber TuS Iserlohn und RBSSV Düren und die Rheinländer behielten in beiden Fällen die Oberhand.

Bei der Ü 53 entwickelte sich am Samstag ein spannendes Match. Im ersten Satz hatte Düren beim 14:8 alle Trümpfe in der Hand, aber es spricht für die Iserlohner, dass sie den Kopf nicht in den Sand steckten. So gelang der Ausgleich (20:20), aber der Abonnements-Meister machte durch effektive Angriffe alles klar (25:22). Der zweite Durchgang verlief zunächst ähnlich: Düren dominierte, aber der TuS kam heran (13:14). In der Endphase ließen sich die Gäste trotz guter Angriffe des Gegners nicht beeindrucken und gewannen 25:20.

TuS Ü 53: Michael Schicktanz, Marcos da Costa Melo, Hubert Hagen, Uwe Simson, Thomas Ostermann, Karsten Kost, Johann Kopp, Adam Cwik, Marian Butkiewicz.

Am Sonntag hatte die Ü 59 gleich fünf Akteure am Start, die schon am Vortag aufliefen. Dennoch geriet man durch einige starke Aufschläge mit 4:9 und 12:18 in Rückstand. Aber die Iserlohner besannen sich auf ihre Stärken, die Annahme wurde stabiler. Das Ende des Satzes war ausgeglichen, doch es reichte beim 22:25 nicht ganz. Nach einem 3:6 im zweiten Abschnitt drehte der TuS im Angriff mächtig auf und lag mit 11:9 vorn. Der Block wurde ein ums andere Mal ausgespielt, so dass Düren in der Feldabwehr auf verlorenem Posten stand. Dennoch wehrte sich der Gegner und lag beim 21:23 wieder vorn. Doch Iserlohn schlug zurück und sicherte sich dank starker Aufschläge den Satz mit 25:23.

Den Aufwind wollte man im Tiebreak nutzen. Aber hier erwischte der TuS einen schlechten Start mit hoher Eigenfehlerquote und wackelnder Annahme. Hoffnung kam auf, als man nach dem Seitenwechsel auf 9:11 heran kam. Aber dann machte Düren seine Klasse deutlich, sicherte sich den Sieg und fährt somit zur Deutschen Meisterschaft. Für den TuS öffnet sich möglicherweise noch eine Hintertür, weil zwei Regionalverbände keine Teams gemeldet haben.

TuS Ü 59: Uwe Simon, Detlef Falk, Helmut Tölle, Marian Butkiewicz, Günter Fenten, Hubert Hagen, Michael Rademacher, Jürgen Henke, Michael Schicktanz.

