TuS-Mannschaft überzeugt beim Landescup in Stadtlohn

Die Turn-Mannschaft des TuS Iserlohn präsentierte beim Landescup der Leistungsklasse 1 in Stadtlohn an den verschiedenen Geräten Übungen mit einem hohen Schwierigkeitsgrad.

Iserlohn. Auch wenn es nicht zur Qualifikation am Deutschland-Cup gereicht hat, so konnten die Iserlohner Turnerinnen mit ihren Darbietungen zufrieden sein.

Auch wenn es für die vorderen Plätze in der Gesamtwertung am Ende nicht ganz reichte, hinterließen die sechs Turnerinnen des TuS Iserlohn beim Landescup in Stadtlohn in der Leistungsklasse 1 einen insgesamt starken Eindruck.

Der Landescup stellt den Qualifikationswettkampf zum Deutschlandcup dar, aufgrund dessen viele hochkarätige Turnerinnen teilnahmen. In der Altersklasse 18-29 Jahre konnte sich Anja Grundler den achten Platz von 25 Turnerinnen erkämpfen. Lina Röttgers erreichte dort den zehnten Platz, gefolgt von Teamkollegin Joelle Stening auf Platz zwölf. Elisa Friese, die normalerweise nur an drei von vier Geräten startet, präsentierte sich spontan auch am vierten Gerät und erreichte Platz 25.

Nina Röttgers glänzt am Barren

In der Altersklasse 16-17 Jahre konnte sich Nelly Schneider über den zehnten Platz von 17 Teilnehmerinnen freuen. Emely Schneider, die erst kurz zuvor zum TuS gewechselt war, erreichte Platz 16. Am Barren konnte Lina Röttgers besonders überzeugen. Sie turnte einen perfekten Handstand am oberen Holm mit einem gestreckten Salto-Abgang und halber Schraube, sodass sie die fünftbeste Tageswertung an diesem Gerät erhielt.

Auch Nelly Schneider konnte sich über ihren erstmals im Wettkampf gezeigten Handstand in Verbindung mit einer halben Schraube als Abgang freuen. Am Balken erturnte sich Anja Grundler mit einem Durschlagsprung und einem Auerbachsalto als Abgang die fünftbeste Tageswertung. Auch Joelle Stening glänzte mit einer sicheren Übung und hohem Schwierigkeitswert.

Auch am Boden konnten die Iserlohnerinnen mit der Konkurrenz mithalten

Ebenfalls am Boden überzeugten die TuS-Turnerinnen und konnten mit der harten Konkurrenz mithalten. Anja Grundler zeigte eine Saltoverbindung mit einer ganzen Schraube rückwärts, Lina Röttgers eine solche mit einer halben Schraube. Alle Turnerinnen konnten zudem mit einer halben Schraube vorwärts und schönen Spagatsprüngen die Kampfrichter überzeugen.

Am letzten Gerät, dem Sprung, wurden Handstützüberschläge sowie Handstützüberschläge mit einer halben Längsachsendrehung in der ersten und zweiten Flugphase präsentiert. Hier erreichten Anja Grundler und Nelly Schneider in ihren jeweiligen Altersklassen wieder die fünftbeste Wertung. Die Trainerin Anja Grundler war zufrieden mit diesen Ergebnissen und stolz, bei solch hochkarätigen Wettkämpfen derartig gute Ergebnisse zu erzielen.

Wettkampf-Vorbereitung läuft

Qualifiziert für den Deutschlandcup haben sich die Iserlohnerinnen jedoch nicht, da sich nur die besten zwei qualifizieren. Der Wettkampf diente vor allem dazu, noch mehr Wettkampferfahrung zu sammeln und sich auf die kommende Saison in der Verbands- und Gauliga vorzubereiten und schon mal neue Elemente unter Wettkampfbedingungen zu testen. Der erste Verbandsliga-Wettkampf ist am 20. Mai in Oerlinghausen. Weitere Informationen und Wettkampftermine sind auf der Homepage des TuS Iserlohn unter der Abteilung Leistungsturnen zu finden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe