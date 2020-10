TV Hemer ist derzeit das Maß aller Dinge

Hemer. Das Badminton-Team mischt die Kreisklasse Nord auf und landet vier glatte Siege in den ersten vier Saisonspielen.

In der Badminton-Kreisklasse Nord ist der TV Hemer das Maß der Dinge und führt nach vier Spielen verlustpunktfrei die Tabelle an.

Nach dem 8:0 gegen die Zweitvertretung des TV Plettenberg wurde das Heimspiel gegen dessen „Erste“ mit 7:1 gewonnen. In den Doppeln ging es noch am spannendsten zu, denn Alexander Zilch/Fabian Keßler brauchten drei Sätze, während Andrea Elfert/Andrea Jacobs die einzige Partie an diesem Tag abgaben - nach einem knappen 20:22 im dritten Satz. Holger Erfurt und Malte Mündelein setzten sich dagegen ebenso glatt durch wie alle Akteure in den Einzeln sowie das Mixed mit Falk Tischer und Kira Klose.

Ebenso souverän mit 7:1 nahmen die Hemeraner auch die jüngste Auswärtshürde beim TuS Velmede/Bestwig II. Nur das Mixed ging hier verloren, alle anderen Partien entschieden die Gäste in zwei Sätzen für sich. Es punkteten Alexander Zilch, Fabian Keßler, Kira Klose, Andrea Jacobs, Thorge Mahlitz und Falk Tischer. Die beiden Letztgenannten gewannen das zweite Doppel kampflos, weil Velmede nicht genügend Spieler zur Verfügung hatte.

Weiter geht es für Hemer nun am 31. Oktober mit dem Heimspiel gegen den schärfsten Verfolger TV Städtisch Rahmede III.