TV Lössel bringt sich selbst um den Lohn

„Wir haben Lehrgeld gezahlt“, kommentierte Lössels Trainer Henning Schierbaum kurz und knapp die Landesligapremiere seiner Mannschaft. Die knapp 80 Zuschauer, die in der Albert-Schweitzer-Halle für ein „ausverkauft“ in Corona-Zeiten sorgten, sahen eine vermeidbare Niederlage der Hausherren, die mit erheblichen Leistungsschwankungen aufwarteten.





Handball-Landesliga: TV Lössel - TuS Borussia Höchsten 24:28 (12:14). Es mag eine ordentliche Portion Nervosität beim ersten Auftritt in neuer Umgebung gewesen sein, die zu der ziemlich verkorksten Anfangsphase der Lösseler führte. Die schlossen unbedacht und ungenau ab, brauchten neun Minuten bis zum ersten Feldtor und lagen zwischenzeitlich mit fünf Toren zurück (2:7, 10.). Die routinierten Dortmunder konnten in aller Ruhe auf gegnerische Fehler warten und diese konsequent nutzen. Bei einigen Treffern wurde es ihnen arg leicht gemacht.

Starker Auftakt der zweitenHalbzeit wirkt nicht nach

Nach 20 Minuten nahm Schierbaum eine Auszeit, und ganz allmählich stabilisierte sich der TVL. Die ersten Unterzahlsituationen wurden gut überstanden, und die Mannschaft arbeitete sich wieder heran. Kurz vor der Pause war beim 12:13 der Anschluss erstmals geschafft, und das gab Zuversicht für den zweiten Durchgang. Den eröffneten die Hausherren überaus vielversprechend. Der starke Justin Punshon, den die Gästeabwehr kaum in den Griff bekam, markierte den Ausgleich, Tobias Fischer ließ mit dem 15:14 die erste Führung überhaupt folgen (37.). Höchsten wurde nervös, vergab einen Siebenmeter und schien kein Mittel zu finden, um die Wende in diesem Spiel zu verhindern.

Vom 16:16 (39.) setzte sich Lössel bis zur 42. Minute auf 20:17 ab und hatte eigentlich alle Trümpfe in der Hand. Aber die Mannschaft wurde hektisch, sie leistete sich viele Fehler (u. a. ein verworfener Siebenmeter) und baute den Gegner allmählich auf. Höchsten ließ sich nicht zweimal bitten und drehte den Spieß wieder um (20:22, 48.). Eigentlich war ja noch Zeit genug, um sich wieder zu sammeln und zurückzuschlagen. Doch Lössel kam nur noch bis auf ein Tor heran, vergab einen weiteren Siebenmeter und handelte sich in den letzten fünf Minuten vier Zeitstrafen ein.

Phasenweise musste sogar in doppelter Unterzahl agiert werden, womit ein erfolgreicher Endspurt praktisch unmöglich war. Zwar konnte man nicht jede Hinausstellung unbedingt nachvollziehen, aber das Zeitstrafenverhältnis (8:3) zeigte auch, dass sich Höchsten besser auf die Linie der Unparteiischen eingestellt hatte und unter dem Strich verdient gewann.

TV Lössel: Winner, Marschner; Demmer, Kettendorf (2), Stein (7/3), Jüdt (1), Brendel, Punshon (8), Schon (1), Strohhammer, Fischer (4), Quittmann (1).

Trainer Henning Schierbaum: „Wir haben phasenweise gegen eine erfahrenen Mannschaft auf Augenhöhe gespielt. Am Anfang hatten wir zu viel Respekt vor der neuen Situation, sind dann aber immer besser ins Spiel gekommen. Wenn man in der Bezirksliga mit drei Toren vorn lag, hat man gewonnen, das ist in der Landesliga anders. Am Ende fehlte uns wegen der dünnen Besetzung auch ein wenig die Substanz.“