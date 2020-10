TV Lössel möchte mit spielerischer Qualität die Liga halten

Zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte nach 1997 und 2007 treten die Lösseler Handballer in der Landesliga an. Wie schon bei den ersten beiden Auftritten gilt das für den „Dorfklub“ auch in der Serie 2020/21 als Abenteuer, zumal der ursprüngliche Plan lautete, erst im Sommer 2021 den Sprung nach oben realisieren zu wollen.

Doch nun ist es schon früher so gekommen, und natürlich nimmt Trainer Henning Schierbaum die Chance mit seiner Mannschaft gerne wahr, doch es ist ihm auch bewusst, dass es sehr schwierig wird, den angepeilten Klassenerhalt zu erreichen. Nur zwölf Teams spielen in der Landesliga-Staffel 6, der Erstplatzierte steigt auf, die vier Letztplatzierten steigen ab. „Er wird diesmal kein Mittelfeld geben. Entweder man spielt um den Aufstieg oder gegen den Abstieg“, macht der Coach deutlich.

Die Favoritenrolle schreibt er vor allem der TG Voerde zu, aber auch Mitaufsteiger HSG Gevelsberg/Silschede II räumt er gute Chancen ein. Bedeckt hält er sich dagegen eher zu den Aussichten seines Teams. Da man es bereits am dritten und vierten Spieltag mit den Titelaspiranten zu tun bekommt, dürfte dem Start in die Saison, daheim gegen Höchsten am Samstag um 18.15 Uhr in der Albert-Schweitzer-Halle und eine Woche später bei Eintracht Hagen III eine besondere Bedeutung zukommen.

Ausfall von Alex Wagner schmerzt das Team

„Es ist wichtig, dass die Stimmung gut bleibt“, nennt er einen wichtigen Faktor für seine nahezu unverändert in die Saison gehende Mannschaft. Die hat sich viele Wochen vorbereitet, hatte aber zuletzt mit erheblichen Verletzungssorgen zu kämpfen. Akut ist nur noch die Verletzung von Spielmacher Alexander Wagner (Mittelhandbruch), mit dem erst nach den Herbstferien wieder zu rechnen ist. Er ist allerdings ein Schlüsselspieler, der nicht adäquat ersetzt werden kann.

Der zuletzt ebenfalls verletzte Jan Quittmann dürfte dagegen ebenso wieder eingreifen können wie Niklas Strohhammer nach mehr als einjähriger Pause. Als Rückkehrer steht zudem Max Burschik auf der Kaderliste, doch der weilt aktuell nicht in Deutschland, könnte aber eine Option werden.

Eingeschworene Mannschaft ohne große Veränderungen

Für Trainer Henning Schierbaum, der in sein drittes Jahr beim TV Lössel geht, ist derweil klar, dass es seine Mannschaft mit spielerischer Qualität richten muss. „Mit einer offensiven Deckung wollen wir Bälle gewinnen und so zu leichten Toren kommen“, nennt er die Ausrichtung. Unterstützt wird der Übungsleiter von Co-Trainer Jan-Martin Belgardt, Torwarttrainer Thomas Strohhammer und Betreuer Markus Droste. Alle zusammen bilden ein eingeschworenes Team, und genau mit dieser mannschaftlichen Geschlossenheit will man Platz acht erreichen, der zum Klassenerhalt berechtigt.

Der TVL-Kader - Torhüter: Marc Winner, Lucas Marschner, Gero Riedling. - Feldspieler: Vincent Kettendorf, Alexander Rohde, Justin Punshon, Jan Quittmann, Tobias Fischer, Alexander Wagner, Niklas Strohhammer, Robin Jüdt, Daniel Stein, Max Burghardt, Kevin Schon, Henrik Demmer, Yannick Brendel, Max Burschik.