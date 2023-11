TV Sundwig setzt sich gegen den TTV Letmathe klar durch

Sundwig Das Derby in der Tischtennis-Bezirksoberliga zwischen Sundwig und Letmathe hatte Topspielcharakter - und endete eindeutig.

Tischtennis-Bezirksoberligist TV Sundwig ist in der heimischen „Hölle“ als klarer Sieger aus dem Duell mit dem TTV Letmathe hervorgegangen. Offiziell verabschiedeten sich die Gäste daraufhin aus dem Aufstiegsrennen zur Landesliga, in die sie eigentlich umgehend zurückkehren wollten.





Tischtennis-Bezirksoberliga: TV Sundwig - TTV Letmathe 9:2. „1. TTV-Herren muss den Blick nach unten richten“: Diese Feststellung war schon wenige Stunden nach dem Spiel an der Hönnetalstraße auf der Internetseite des TTV Letmathe zu lesen. Die Gastgeber freuten sich dagegen über die zumindest vorübergehende Rückkehr an die Tabellenspitze. Es konnte nun wirklich nicht die Rede davon sein, dass sich das Team dorthin gemogelt hat, denn der TV gewann alle drei Doppel und musste nur einmal in den fünften Satz.

Sundwigs Spieler behielten am oberen und mittleren Paarkreuz die Oberhand

Auch am oberen und mittleren Paarkreuz behielten Sundwigs Spieler die Oberhand. Es stand also zwischenzeitlich 7:0 für die Hausherren. Am unteren Paarkreuz fielen die Entscheidungen zugunsten des TTV im fünften Satz. Pascal Zimmermann (3:1) und Christian Schmitz (3:0) sorgten durch ihre jeweils zweiten Einzel-Tagessiege nach knapp 2,5 Stunden Spielzeit für die Entscheidung.

Doppel: Schmitz/Al-Bayati - Koch/Weskamm 3:1 (1:0), Zimmermann/Birkenau - Farenbruch/Berisha 3:0 (2:0), Hupach/Bulinski - Krzeminski/Dykta 3:2 (3:0). - Einzel: Zimmermann - Koch 3:0 (4:0), Schmitz - Farenbruch, 3:1 (5:0). Al-Bayati - Krzeminski 3:2 (6:0), Birkenau - Berisha 3:2 (7:0), Hupach - Dykta 2:3 (7:1), Bulinski - Weskamm2:3 (7:2), Zimmermann - Farenbruch 3:1 (8:2), Schmitz - Koch 3:0 (9:2).

