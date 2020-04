U13 trickst für „CariTasche“

Iserlohn. Ein Workshop mit Ballartist Patrick Bäurer hat die Kicker des FC Iserlohn inspiriert.

Keine Spiele, kein Mannschaftstraining, keine Treffen mit den Teamkollegen: Auch den in der Meisterschaft so erfolgreichen U13-Fußballern des FC Iserlohn, die in der Bezirksliga vor der Corona-Zwangspause ganz vorne lagen, macht das Fehlen der gewohnten Aktivitäten zu schaffen.

Einige der talentierten Nachwuchskicker arbeiteten beim Training daheim ganz intensiv an ihrer Ballfertigkeit und erinnerten sich an einen Workshop, denn sie am Rande des Kalthofer Hallenmasters im Januar mit Freestyler Patrick Bäurer absolviert hatten. Der Ballartist hatte den Iserlohnern etliche Kunststücke mit dem runden Leder beigebracht, die nun in den eigenen vier Wänden oder auf dem heimischen Grundstück weiter verfeinert werden.

Fertigkeiten des Nachwuchses sind im Internet zu sehen

Und dabei blieb es nicht. Während die D-Junioren mit dem Ball jonglierten, ihn mit Kunstschüssen in eine Mülltonne oder durch geöffnete Fenster beförderten, wurden sie gefilmt. Die so entstandenen Videos sollten nicht ins Privatarchiv wandern, sondern einen guten Zweck erfüllen. „Die Mutter eines meiner Spieler hat Kontakt zu Patrick Bäurer aufgenommen, und dann ist eine richtig gute Aktion entstanden“, sagt Sascha Clever, der Trainer der U13. Die kurzen Video-Clips der FCI-Kicker wurden von Bäurer überarbeitet und zu einem gut vierminütigen Streifen zusammengefasst. Der kann auf „Youtube“ angesehen werden.

Im besten Fall fühlen sich die Zuschauer dazu animiert, die jungen Fußballer für ihre Mühe zu belohnen. Es soll Geld gespendet werden, das die U13 an die Iserlohner „CariTasche“ weiterleiten wird. „Wir wollen Menschen helfen, denen es nicht so gut geht“, meint Clever, der sichtlich stolz ist, wie sich seine Spieler für die gute Sache engagiert haben und dankt Patrick Bäurer für die Unterstützung.

Das Spendenkonto: IBAN: DE53 4506 0009 0201 3825 01 - Kontoinhaber: FC Iserlohn Jugendabteilung - Stichwort: U13 kickt gegen Corona.

Der Link zum Video: youtu.be/nc9QspTxbSU