U20 des Iserlohner EC beißt sich oben fest

Die Young Roosters bleiben in der U20 DNL Division II weiter auf Kurs. Gegen den ESC Dresden holte das Team von Trainer Artur Grass am Wochenende vier Punkte und rangiert nach acht Spieltagen auf Rang drei. Allerdings gibt die Tabelle durch bereits drei coronabedingte Absagen der Spiele Dresden gegen Rosenheim und Bad Tölz gegen Chemnitz (zwei Partien) ein schiefes Bild ab. Die Partien sollen nachgeholt werden.

In den Duellen gegen Dresden wurden die Young Roosters wie erwartet gefordert. „Es waren andere Spiele und ein anderes Eishockey als zuvor“, so Artur Grass. Den deutlichen 6:1-Erfolg von Samstag wollte er dabei nicht überbewertet wissen. „Dresden hat dort auch gut gespielt. Wir sind aber in den ersten zehn Minuten explodiert und haben ein Zeichen gesetzt.“

Die schnelle 3:0-Führung sei dabei der Grundstein zum Erfolg gewesen. Auch als die Gäste im zweiten Drittel den Druck erhöhten und verkürzten, blieb der IEC stabil. „Die Jungs haben konstant über 60 Minuten super gespielt. Sie hatten richtig Bock auf Eishockey. Spielfreude und Teamspirit – alles war da“, freute sich der Coach über den gelungenen Auftritt seiner Nachwuchscracks.

Am Sonntag sah es knapp zwei Drittel lang nach einem erneuten Erfolg aus. Doch mit dem Anschluss der Gäste 105 Sekunden vor der zweiten Pause, nahm die Partie eine Wende. Im Schlussabschnitt verpassten die Young Roosters den dritten Treffer, stattdessen drängten die Sachsen auf den Ausgleich (43.). Bis zum Ende der regulären Spielzeit besaßen beide Teams gute Chancen zur Entscheidung. Die musste aber nach der Verlängerung ins Penaltyschießen vertagt werden. „Das ist immer eine Lotterie. Ich bin insgesamt mit der Leistung zufrieden. Wir haben unser bislang bestes Eishockey gespielt. Nur die Disziplin war nicht ok. Die Jungs müssen auch in hitzigen Situationen ihre Emotionen besser im Griff haben. So hätten wir zum Schluss fünf Minuten Überzahl gehabt“, bilanzierte Grass nach dem 2:3.

In Schwenningen kommt es zum nächsten Härtetest

Wenn es am Samstag zu zwei Spielen nach Schwenningen geht, kann er den Gegner nur schwer einschätzen. „Gegen die schwachen Teams haben sie deutlich gewonnen. Sie machen eiskalt die Tore. Wir müssen daher mit der gleichen Einstellung, Laufbereitschaft und Leidenschaft antreten“, fordert Artur Grass kontinuierlich gute Leistungen seiner Spieler.

Iserlohner EC - ESC Dresden 2:3 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0) n.P. IEC-Tore: 1:0 (5:49) Kirchhoff (Esche, Asmus/5-4). 2:0 (14:33) Melchior (Hammer, Elten). - SM: IEC 10 + 10 (Poberitz, Polter), ESCD 17 + 20

Iserlohner EC - ESC Dresden 6:1 (3:0, 0:1, 3:0). IEC-Tore: 1:0 (0:27) Julien (Melchior), 2:0 (7:37) Polter (4-5), 3:0 (11:46) Rosenthal (Polter), 4:1 (42:03) Walther (Pokhodenko, Ostertag), 5:1 (54:35) Julien (4-6), 6:1(59:54) Lutz (Minakov). - SM: IEC 8, ESCD 12.

Iserlohner EC: Becker (Sa), Wieber (So) - Kirchhoff, Esche; Hammer, Elten; Pokhodenko, Poberitz - Polter, Rosenthal, Asmus; Ostertag, Melchior, Julien; Walther, Minakov, Lutz; Fortunato, Wetzel