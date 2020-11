Über die Handball-Leidenschaft zum freiwilligen Dienst

Hemer. Dunja Hajrushi absolviert ein Jahr in der Vereinsarbeit des HTV Hemer und widmet sich auch der Schul-Kooperation.

Reiner Zufall ist es gewiss nicht, dass sie sich seit Monatsbeginn dieser Beschäftigung widmet: Ein Jahr Bundesfreiwilligendienst in einem Sportverein, konkret bei den Handballern des HTV Hemer. „Ich mag das Helfen und arbeite gern mit Kindern und Jugendlichen zusammen“, sagt Dunja Hajrushi. Weil sie zudem seit vier Jahren beim HTV spielt, lag dieses Engagement eigentlich auf der Hand.

Helfer kann jeder Verein gut gebrauchen, und es war kein Problem für die Verantwortlichen, die 19-Jährige mit Arbeit zu versorgen. Ein Schwerpunkt sollte die Übungsleitung bei der weiblichen B- und E-Jugend sowie bei den Minis sein. Die Hohenlimburgerin hat bereits die C-Lizenz erworben, weil sie sich früh für den Trainerjob interessierte. Und seit sie wegen einer schweren Knieverletzung in der Landesligamannschaft des HTV nicht mitmischen kann, ist sie erst recht froh über diesen Ausgleich.

Mehr administrative Aufgaben in der Zeit des Lockdowns

Nur die praktische Umsetzung klappt nicht wie gewünscht, denn seit Monatsbeginn ist die Beschäftigung mit dem Handball-Nachwuchs auf den Videokontakt beschränkt. Individuelle Übungen daheim müssen das Mannschaftstraining ersetzen. Dabei gibt sie ihren Mannschaften regelmäßig Aufgaben mit Wettbewerbscharakter vor, um die Motivation zu erhöhen.

Aber ohne die geregelten Trainingszeiten ist Freiraum für andere Tätigkeiten entstanden – Stichwort: Organisation und Verwaltung. Sie kümmert sich um die Lizenzen der Trainer, erstellt einen Plan für die vereinseigene „Powerbox“ und entwickelt Angebote speziell für den Kinderhandball. Darüber hinaus bereitet sie sich darauf vor, irgendwann im neuen Jahr einen kompletten Heimspieltag organisatorisch zu begleiten.

Ein weiteres Betätigungsfeld ist für Dunja Hajrushi durch die Kooperation des Vereins mit der Hemeraner Gesamtschule entstanden, die künftig einen besonderen Schwerpunkt beim Handball legen will. „Wenn alles wieder normal läuft, kann ich in den AG’s mitarbeiten. Ansonsten bin ich in den Sportstunden dabei und assistiere den Lehrern,“ sagt die Bundesfreiwillige. Aber wenn es um reine Handballelemente geht, darf sie als Fachfrau selbst die Leitung übernehmen. Sie soll sich einbringen, um das Handballprofil der Schule herauszuarbeiten und die Bildung von Schulmannschaften forcieren.

Nebenbei wird sich Dunja Hajrushi in zwei vom Bund angebotenen Seminaren im Dezember weiterbilden, denn dieses eine Jahr sieht sie auch als wichtigen Baustein für ihre berufliche Karriere. Sie plant, im Anschluss das duale Studium „Soziale Arbeit“ aufzunehmen und kann sich später eine Stelle beim Jugendamt vorstellen. Da würde sich die Helferin aus Überzeugung, die sich in der Schulzeit offiziell als Streitschlichterin betätigte, am richtigen Platz sehen.

Doch der erste Monat des freiwilligen Jahres ist noch nicht um, und viel Arbeit liegt vor ihr. „Ich mache das gern, und dass man auch sein erstes Geld verdienen kann, ist eher nebensächlich.“ 300 Euro gibt es. „Ich spiele Handball seit dem sechsten Lebensjahr, und es ist toll, meinen Sport jetzt mit vielen interessanten Aufgaben verbinden zu können“, sagt Dunja Hajrushi.