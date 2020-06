Umfassende Reformen bei FCI-Fußballerinnen

Iserlohn. Simon Naujoks möchte Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen und mehr Teams melden.

Wer wie er in der Frauen- und Mädchenfußballabteilung des FC Iserlohn vor dem Saisonabbruch gleich drei Jobs zu erledigen hatte, kann sich ausmalen, dass es auch in der Corona-Zwangspause gut zu tun gab. Simon Naujoks fungierte zuletzt als Coach der Landesliga-Frauen, der Bundesliga-B-Juniorinnen sowie als sportlicher Leiter und bemühte sich in den letzten Wochen um einige personelle Weichenstellungen.

Aus Bundesliga-Team rücken einige in Seniorenbereich auf

„Es stehen noch einige Gespräche an, ehe wir die künftige Aufgabenverteilung bekannt geben können. Sicher ist nur, dass ich nicht mehr alles machen werde.“ Aktuell ist Naujoks froh, das am Hemberg-Nordhang mit der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes ein Stück Normalität zurückgekehrt ist. Auch die B-Juniorinnen sind wieder aktiv, die in der Bundesliga West/Südwest wegen der geplanten Aufstockung Zuwachs erwarten dürfen. Sie werden wegen diverser Aufrückerinnen in den Frauenbereich mit einem veränderten Gesicht an den Start gehen.

Naujoks ist sehr zuversichtlich, dass in beiden Mannschaften in der kommenden Saison mehr Qualität stecken wird und kündigt vielversprechende Neuzugänge an. Aber es gibt auch Abgänge, und zwei schmerzen besonders. Aus dem Bundesligateam haben sich Anna Tautz und Sophia Meyer in Richtungs SpVg. Berghofen verabschiedet. „Beide hätten wir in unserer Frauenmannschaft gut gebrauchen können, aber die Regionalliga lockt eben“, sagt ihr Ex-Trainer und fügt hinzu: „Aus sportlicher Sicht glaube ich nicht, dass sie sich richtig entschieden haben. Denn ob sie wirklich viel Einsatzzeit bekommen, muss man abwarten.“

Abmeldungen wie diese ändern nach Naujoks Überzeugung aber nichts daran, dass es beim FCI stramm aufwärts geht. Er verweist auf eine Steigerung der Mitgliederzahl von 80 auf 110 und kündigt den Start von insgesamt sechs Mannschaften an. Unterhalb der Landesligavertretung der Frauen, deren Kader deutlich verstärkt werden soll, ist eine U23 vorgesehen. Und beim Nachwuchs sind neben dem Aushängeschild in der Bundesliga auch eine U16, U15 und U14 geplant. Die jüngsten Mannschaften sollen auf Kreisebene im Wettbewerb der männlichen D- und C-Junioren mitmischen. „Ansonsten hätten sie nur ein paar Spiele im Jahr, und das bringt sie nicht weiter“, erläutert Simon Naujoks.

Aktuell plant er mit dem Beginn der Saisonvorbereitung im Juli, aber es ist natürlich nicht absehbar, wann es in diesem Jahr überhaupt wieder um Punkte gehen kann. Aber wenn es wieder los geht, will der FC Iserlohn in der Spitze und in der Breite besser aufgestellt sein als in der abgebrochenen letzten Serie.