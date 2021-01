Umstellungen gegen Bremerhaven möglich

Iserlohn. Am Sonntagabend empfangen die Iserlohn Roosters am Seilersee den Spitzenreiter der Nordgruppe.

Die Iserlohn Roosters nehmen es in diesen Tagen mit den beiden Schwergewichten der DEL-Nordstaffel auf: Nach dem Gastspiel beim neuen Tabellenzweiten Eisbären Berlin geht es am Sonntag daheim gegen Spitzenreiter Fischtown Pinguins Bremerhaven weiter.

Mit den Norddeutschen lieferten sich die Roosters noch bis vor wenigen Wochen ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz eins, inzwischen mussten sie sie aber davonziehen lassen. Sieben Punkte liegen nach elf Spieltagen zwischen beiden Teams, denn während Bremerhaven nur eines der jüngsten sechs Spiele verlor, holte Iserlohn lediglich einmal die volle Punktzahl und blieb zuletzt dreimal ganz ohne Zählbares.

Die einzige Gemeinsamkeit ist jeweils die Niederlage in Berlin, wo bislang jedes Team leer ausging. Am Donnerstag erwischte es auch die Roosters, sie machten den Hausherren aber zumindest im ersten Drittel das Leben schwer. Das registrierte natürlich auch Trainer Jason O’Leary mit Freude. „Gegen eine sehr starke Mannschaft hatten wir einen sehr guten Start. Ich bin aber enttäuscht, dass wir im zweiten Drittel unseren Fokus und die Disziplin verloren haben.“ Unter Disziplin versteht der 42-Jährige auch ein maßvolles Zweikampfverhalten.

Jason O’Leary sieht neues Zeitstrafen-Problem

Daran haperte es erneut, wie die insgesamt acht Zeitstrafen verdeutlichen. Die Roosters festigten damit einen unrühmlichen ersten Platz in der Nordgruppe: Kein anderes Team zog mehr Zwei-Minuten-Strafen. Dadurch ist man zu einem Vergleich mit der vergangenen Saison geneigt, als die zahlreichen Hinausstellungen besonders in der ersten Saisonhälfte ein Vorankommen in der Tabelle verhinderten. Später wurde das Problem dann in den Griff bekommen. O’Leary widerspricht allerdings dieser Gegenüberstellung. „Jetzt ist es so, dass sich ein paar Spieler zu viele Strafen einhandeln, letzte Saison war es die ganze Mannschaft.“

Für das zweite Ärgernis während des Spiels in der Mercedes-Benz-Arena sorgten die Schiedsrichter, die Casey Baileys sehenswertem Treffer zum 3:1 die Anerkennung verweigerten, weil er dem Torwart die Sicht genommen haben soll. Besonders in Fankreisen stieß die Entscheidung auf absolutes Unverständnis. Auch O’Leary heißt sie nicht gut, er drückt sich aber diplomatisch aus und spricht von einer schwierigen und subjektiven Entscheidung. Andere Schiedsrichter hätten das Tor also möglicherweise gegeben. In der Hand des Trainer liegt dagegen die Zusammenstellung der Angriffsreihen. Die stieß zuletzt auf Unverständnis, weil die Paradereihe mit Joe Whitney, Casey Bailey und Alex Grenier auseinandergerissen wurde und der Roosters-Sturm dadurch an Schlagkraft verlor. Am Tag nach dem Berlin-Spiel sagte O’Leary zumindest, dass er über eine erneute Änderung nachdenken werde.

Möglicherweise ist er sogar dazu gezwungen. Denn seiner Auskunft zufolge soll Grenier nicht zu 100 Prozent gesund gewesen sein. Die Entscheidung, ob der Publikumsliebling gegen Bremerhaven eine Pause benötigt, ist aber noch nicht getroffen. Gleiches gilt für die Position zwischen den Pfosten. Der Torwart mit den ligaweit meisten Einsatzminuten ist Andreas Jenike, Ersatzmann Janick Schwendener durfte bislang eist einmal ran.