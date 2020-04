Verband kommt Vereinen entgegen

Die Frage, wie das Ende einer Saison aussehen kann, obwohl nicht alle Partien absolviert wurden, hat nun der Westdeutsche Volleyballverband für seinen Einflussbereich von der Ober- bis zur Kreisliga beantwortet. Wie berichtet, behalten bereits besiegelte Auf- und Abstiege ihre Gültigkeit, und Mannschaften aus den Top drei, die rechnerisch noch den Sprung nach oben hätten schaffen können, dürfen einen Antrag auf Zulassung zur nächsthöheren Liga stellen. Parallel dazu können Mannschaften, die zwar auf einem Abstiegsplatz gestanden haben, rechnerisch aber noch nicht „weg vom Fenster“ waren, einen Antrag auf den Klassenerhalt einreichen. Einzige Hürde: Aus mehr als 14 Teams soll keine Liga bestehen.

Bei der DJK Sümmern, die mit drei Damenteams am Spielbetrieb teilnimmt, die durchweg Platz zwei in ihren Ligen belegten, schaut man deshalb ganz genau hin, was die Konkurrenten bei der Zulassung zur Landesliga planen. „Wir wollen aufsteigen, aber ob das letztendlich klappt, hängt von den anderen ab“, sagt Volleyball-Abteilungsleiter Marcel Gerber mit Blick auf die in der Bezirksliga spielenden „Erste“. Nur sie kann den Verbandsregeln zufolge noch aufsteigen. „Es war von allen eine Super-Saison, die vielleicht nicht belohnt wird. Aber jetzt ist wichtig, dass wir alle gesund bleiben“, beschreibt Gerber die Situation.

Entspannter kann Bernd Kaiser, Abteilungsleiter und Pressewart des TV Eiche Grüne, beobachten, was jetzt passiert. Von der Tabellenspitze der Kreisliga konnte das zweite Damenteam nicht mehr verdrängt werden, die Aufstiegs-T-Shirts sind längst gedruckt. Kleiner Wermutstropfen: Es gibt keinen offiziellen Meister der Saison 2019/20 – genau so steht es unter Punkt 1 der vom Westdeutschen Volleyballverband beschlossenen Sonderregelungen.

Der Abbruch habe ihn nicht besonders überrascht, wohl aber der Zeitpunkt. „Ich hatte erwartet, dass noch gespielt werden kann. Jetzt hoffen wir, dass wir unser Sommerturnier ausrichten können.“ Das soll am 23. August in der Saathalle ausgetragen werden.

Der TuS Iserlohn ist von der Regelung nicht betroffen, sagt Axel Kahl, Geschäftsführer des Gesamtvereins. „Unsere erste Herrenmannschaft, die zuletzt in der Regionalliga spielte, steht im Einflussbereich des Deutschen und nicht des Westdeutschen Volleyballverbandes.“ Ihr Abstieg steht seit Wochen fest. Auch auf die weiteren Teams hat die nun getroffene Entscheidung aufgrund der Tabellensituation keinen Einfluss.

Trainersuche gestaltet sich beim SC Hennen schwieriger

Freude dagegen beim SC Hennen: Das zweite Damenteam, das als Aufsteiger in der Landesliga mitmischte, steht bei eigentlich noch drei auszutragenden Spielen punktgleich mit Spitzenreiter VfL Bad Berleburg auf Platz zwei. Für Abteilungsleiter Christian Rabe ist klar: Wann immer die neue Saison beginnen mag – der SC ist als Verbandsligist dabei. Er ist aber auch erleichtert, dass die Erstvertretung nun sicher in der Oberliga bleibt. Das Team von Christoph Schulte hielt lange Zeit Kurs auf den Relegationsplatz, rutschte aber zuletzt auf Platz vier ab. Schulte selbst stellte bereits vor mehreren Wochen die Frage, ob der Aufstieg in die Regionalliga überhaupt Sinn mache. Rabe sieht es genauso: „Wir haben mal ein Jahr Regionalliga gespielt, dort aber nur ein Spiel gewonnen. Das war kein Spaß für uns. Ich denke auch, dass das Team in der Oberliga gut aufgehoben ist.“

Doch ein Problem beschäftigt Rabe: Maik Wlodarsch, Erfolgstrainer der Damen II, legt sein Amt aus beruflichen Gründen nieder, und durch die aktuelle Zwangspause wird die Suche nach einem geeigneten Nachfolger zu einer Herausforderung. „Es fehlt jetzt die Zeit, dass sich Team und Trainerkandidaten beschnuppern können. Es ist ja noch nicht einmal möglich, sich mit potenziellen Nachfolgern bei einer Tasse Kaffee zu besprechen.“