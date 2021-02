Verdienter Derbyerfolg für disziplinierte Kangaroos

Schwelm. Die Iserlohner landen in Schwelm den vierten Auswärtssieg, und der lässt ihre Aktien im Kampf um die Play-offs steigen.

Das Rennen um die Play-off-Plätze nimmt kontinuierlich an Spannung zu, und die Kangaroos sind fest entschlossen, ihre Ausgangsposition weiter zu verbessern. Mit dem verdienten Erfolg im stets brisanten Derby in Schwelm sprangen sie wieder auf Platz acht, und in diesem Schlüsselspiel gepunktet zu haben, sollte das Team beflügeln.





2. Basketball-Bundesliga Pro B: EN Baskets Schwelm - Iserlohn Kangaroos 81:86 (20:27/44:40/61:60). Die Gastgeber hatten durch den Mittwochstrip zu den BSW Sixers eine stressige Woche hinter sich, und dass der Ex-Iserlohner Nikita Khartchenkov wegen einer Fußverletzung passen musste, erleichterte die Aufgabe gegen die Kangaroos logischerweise nicht. Die kamen vielversprechend ins Spiel, ließen den Ball gut laufen und übernahmen nach dem 14:13 der Baskets mit einem 8:0-Lauf das Kommando.

Sie trafen die gut herausgespielten Würfe und behaupteten ihr Polster bis zum Ende des ersten Abschnitts. Trainer Stephan Völkel hätte sich allenfalls einen noch besseren Zugriff in der Defensive gewünscht, ansonsten gab es an der Vorstellung wenig auszusetzen.

Im zweiten Abschnitt stellte Schwelm die Verteidigung um, und damit taten sich die Gäste zunächst schwer. Ihr Polster (20:31) war schnell aufgebraucht, die Baskets waren beim 30:31 dran und drehten das Spiel bis zur Halbzeitpause.

Aber es blieb weiter ausgesprochen eng, denn mehr als acht Punkte Distanz (48:40, 21.) ließen die Iserlohner nicht aufkommen. Als Schwelms Center Mayr dann in kurzer Folge drei Fouls kassierte und von Trainer Möller vom Feld geholt wurde, zeigte das durchaus Wirkung auf die Aktionen der Hausherren. Die Kangaroos schlossen wieder auf, gingen sogar in Führung und starteten schließlich mit nur einem Zähler Rückstand in den umkämpften Schlussabschnitt.

Treffsicherheit beim Freiwurf ein Schlüssel zum Erfolg

68:66 hieß es nach 34 Minuten, und in der Folge zahlten sich Disziplin und Konzentration der Gäste aus. Ihnen gelang der letztlich spielentscheidende 11:0-Lauf, bei dem alle sechs Freiwürfe getroffen wurden. Die ausgezeichnete Quote von der Linie trug maßgeblich dazu bei, dass der Vorsprung nicht aus der Hand gegeben wurde. Schwelm blieb schließlich kein anderes Mittel, als mit Fouls die Uhr zu stoppen. Spannung kam noch einmal auf, als die Baskets per Dreier 18 Sekunden vor Schluss auf 78:80 verkürzten, aber die Kangaroos behielten kühlen Kopf, und bezeichnenderweise markierten sie auch ihre letzten sechs Punkte per Freiwurf. Damit war nach einer weiteren starken Gesamtleistung der vierte Auswärtssieg der Saison perfekt.