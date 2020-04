Verena Walters böse Vorahnungen auf Mallorca

Das schon obligatorische Trainingslager auf Mallorca, dann das Saisondebüt bei der Challenge Salou in Katalonien und im Anschluss noch einmal ein Intensivprogramm in Girona: Die Iserlohner Profi-Triathletin Verena Walter hatte das Frühjahr detailliert geplant und den Jahreskalender mit etlichen Wettkampf-Highlights gespickt. Eine massive Vorahnung, dass es Komplikationen geben und alles ganz anders könnte, stellte sich dann am 15. März ein.

„Es war am Ende des Trainingslagers und einen Tag vor der verordneten Ausgangssperre in Spanien. Da durften wir auf Mallorca schon nicht mehr aufs Rad“, berichtet sie von drastischen Maßnahmen der Ordnungskräfte, die die Sportler an Kreuzungen und Kreisverkehren anhielten und ins Hotel schickten. „Ein Autofahrer hat mich sogar bedroht, als er mich auf dem Rad entdeckt hat.“ Für die damals auf der Insel trainierenden Triathleten konnte es nur noch darum gehen, so schnell wie möglich Flüge in die Heimat zu bekommen. An Direktverbindungen zu normalen Preisen war allerdings nicht zu denken.

Zurück in der Waldstadt erlebte Verena Walter dann, wie sich ihre Wettkampfplanung sukzessive in Luft auflöste. Am letzten Märzwochenende wurde die Mitteldistanz in Salou abgesagt und auf Ende September verschoben. Das gebuchte Hotel konnte storniert werden, und die Iserlohnerin nahm das Angebot an, das bereits angezahlte Trainingslager in Girona ebenfalls im Herbst durchzuführen. Aber jetzt ist sie wie alle Mitstreiter in ihrer Sportart in der Situation, dass das intensive Training nicht mehr auf ein konkretes Ziel ausgerichtet ist.

Verena Walter hatte sich in diesem Jahr eine Challenge-Serie mit Mitteldistanzen im Mai und die Langdistanz beim Klassiker in Roth Anfang Juli vorgenommen. Nichts findet statt. Speziell die geplante Europa-Rundreise im nächsten Monat hätte sie gereizt. Nach dem Auftakt am 10. Mai in Riccione/Italien waren im Wochenabstand Wettkämpfe in Bled/Slowenien, St. Pölten/Österreich und Samorin/Slowakei gebucht. „Wir hätten alles mit dem Auto erledigt, von daher waren vorab keine Flugbuchungen nötig“, sagt die Iserlohnerin. Als Profi kommt sie zumindest nicht in die unangenehme Lage, von Veranstaltern ein bereits überwiesenes Startgeld zurückfordern zu müssen. „Im Mai entstehen auf diese Weise keine Kosten, aber es kommt eben auch nichts rein.“ Die 38-Jährige denkt an ausfallende Preisgelder, an die Frage, ob Sponsoren ihre Zusagen überhaupt einhalten werden, aber auch an ausbleibende Aufträge in ihren Beruf als Mediengestalterin.

Ersatzprogramm für das Schwimmen auf Rollski

Das Training, zumindest was Laufen und Radfahren anbelangt, kann vor Ort in gewohntem Umgang absolviert werden, aber seit die Schwimmbäder geschlossen haben, ist Disziplin Nummer drei nur auf dem Trockenen möglich. „Zum Glück war ich während des Trainingslagers jeden Tag im Wasser und habe eine gute Grundlage gelegt“, berichtet Verena Walter. Um die zu erhalten, ist sie derzeit viel auf Rollski unterwegs. „Dabei mache ich nur Armarbeit und simuliere die Bewegungen wie beim Schwimmen.“ In dieser Phase Zugseile zu bestellen, um daheim trainieren zu können, hält sie für wenig praktikabel. „Die Firmen haben lange Lieferzeiten. Bis die Sachen hier wären, haben die Schwimmbäder vermutlich wieder geöffnet.“

Eine Prognose, wann wieder ein echter Wettkampf gestartet werden kann, will sie nicht abgeben. Denn ob die jetzt auf den Herbst verschobenen Veranstaltungen dann auch tatsächlich stattfinden können, vermag niemand zu sagen. Verena Walter hatte eigentlich einen sehr speziellen Saisonabschluss geplant: Im Oktober ein Wettkampf in China. „Aber in diesem Corona-Jahr ist das wohl keine so gute Idee.“