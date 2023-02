Verlängerung: John Broda bleibt bei Iserlohn Roosters

Iserlohn. Der 21-jährige Stürmer John Broda hat seinen Vertrag bei den Iserlohn Roosters verlängert. Wieso ihm die Entscheidung nicht schwergefallen ist.

Die Iserlohn Roosters und ihr Stürmer John Broda haben den Vertrag des jungen Stürmers am Seilersee um zwei Jahre verlängert. Der 21-Jährige war vor der vergangenen Saison aus dem Nachwuchs der Adler Mannheim und ersten DEL-Erfahrungen bei den Nürnberg Ice Tigers an den Seilersee gewechselt.

Mit Blick auf die Tatsache, dass Broda bei der Partie gegen die Düsseldorfer EG sein 100. Spiel für die Roosters absolvieren wird, lässt sich ohne Bedenken behaupten, dass dieser Plan geglückt ist. „Die Entscheidung, John weiterverpflichten zu wollen, war sehr einfach. Er bringt hervorragende Anlagen mit und hat in den letzten beiden Saisons gezeigt, wohin die Reise für ihn gehen kann. Er passt mit seiner dynamischen, gradlinigen Spielweise hervorragend in unser Profil, von daher sind wir sehr froh, dass es auch auf seiner Seite keine großen Überlegungen gab und dass er sich dazu entschieden hat, auch die nächsten Schritte seiner Entwicklung hier am Seilersee zu machen“, sagt Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer. Der gebürtige Weißwasseraner machte seine ersten Schritte in Richtung Profisport in der renommierten Nachwuchsabteilung des ES Weißwasser und wechselte anschließend zu den Jungadlern nach Mannheim.

Für die Roosters kommt der Linksschütze in bis dato 99 Spielen auf 15 Scorerpunkte.„Ich fühle mich in Iserlohn sehr gut aufgehoben, daher waren die Gespräche zur Vertragsverlängerung nicht besonders kompliziert. Ich denke, dass ich hier das Vertrauen bekomme, das ich brauche, um mich optimal zu entwickeln“, begründet der junge Stürmer seine Entscheidung.

