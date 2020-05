„Viel Eigenverantwortung der Sportler nötig“

Große Erwartungen verbindet der organisierte Sport mit der für diesen Mittwoch geplanten Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder. Wird der Shutdown beendet? Welche Sportarten dürfen erste Schritte zur Normalität machen? Darüber und über andere Probleme des Sports in Corona-Zeiten sprachen wird mit dem CDU-Landtagsabgeordneten und Vorsitzenden des Iserlohner Stadtsportverbandes, Thorsten Schick.





Wenn Sie, Herr Schick, der Ministerpräsident des Landes wären: Mit welchen Forderungen würden Sie in die mit Spannung erwartete Konferenz gehen?

Es würde nicht viel anders aussehen als das, was Armin Laschet in der Vergangenheit gesagt hat. Es geht nur im Konsens, alle 16 Bundesländer müssen sich der Frage des Sports widmen. Ich bin auch sicher, dass man sich mit dieser Thematik beschäftigt, es muss jetzt einfach Signale in Richtung Breitensport geben.





Hätte es die nicht schon längst geben können?

In der Vergangenheit haben sich zwar die Sportminister der Thematik gewidmet, aber die Ministerpräsidenten haben sich bisher noch nicht damit befasst. Aber jetzt dürfte es so weit sein. Ansonsten würde sich wohl auch einiger Unmut breit machen.





Welche Informationen haben Sie von den vorbereitenden Arbeiten der Sportminister?

In einem ersten Schritt wird man Outdoorsport ermöglichen, bei dem es nicht den engen körperlichen Kontakt gibt. Leichtathletik, Tennis oder auch Golf wären beispielsweise möglich.





Aber braucht man nicht gleichzeitig auch die Lockerung der Kontaktbeschränkungen, wie es Sachsen-Anhalt ja bereits beschlossen hat und wo Zusammenkünfte von bis zu fünf Personen erlaubt sind?

Dabei geht es aber um das gesamte Miteinander, das man auf alle Lebensbereiche übertragen kann. Es kann keine Sonderrolle für den Sport geben, man braucht einen Gleichklang.





Wenn wieder Sport getrieben werden kann, stellt sich die Frage, wer für die Einhaltung der Regeln verantwortlich ist. Kann man das den Übungsleitern abverlangen?

Es wird ein großes Maß an Eigenverantwortung notwendig sein, schließlich geht es um den Schutz der eigenen Gesundheit. Sicher ist es denkbar, dass auch städtisches Personal hier und da darauf achtet, dass die Regeln eingehalten werden. Wenn die Verordnung des Landes vorliegt, wird man prüfen, was vor Ort geschehen kann. Aber primär ist jeder Einzelne gefordert. Was nützt es, wenn Abstände eingehalten werden und sich niemand abklatscht und nach dem Training vier Personen gemeinsam im Auto nach Hause fahren?





Abklatschten ist ja offenbar bei den Profis von Hertha BSC beliebt, womit wir bei einem anderen Thema wären. Was halten Sie vom Neustart der Bundesliga?

Man darf die Bundesliga nicht besser und nicht schlechter stellen als andere Bereiche. Hier geht es um Profis, die ihren Beruf ausüben.





Wenn zu Heimspielen des BVB 80.000 Zuschauer kommen, fragt man sich aber, wo die sich aufhalten, wenn ihr Klub gerade ein Geisterspiel austrägt. Muss man nicht überfüllte Wohnzimmer bei denen befürchten, die ein Sky-Abonnement haben?

Man wird sehen, ob Sky Konferenzen unverschlüsselt anbietet oder ob einzelne Spiele auch im Free-TV gezeigt werden. Ich glaube aber, dass die Fans erkannt haben, dass alle unter Beobachtung stehen und Regeln einzuhalten sind.





Die Fußball-Bundesliga kommt ohne Zuschauer aus, aber das dürfte im Eishockey oder Basketball nicht funktionieren. Was kommt da auf die Roosters oder die Kangaroos zu?

Im Unterschied zum Fußball gibt es in der DEL wohl keinen Verein, der mehr als fünf Prozent seines Etats aus Fernseheinnahmen bestreitet. Ohne Zuschauer fehlen auch die Einnahmen aus der Gastronomie, und auch die Sponsorenplätze spülen Geld in die Kasse. Ich bin sicher, dass die Verantwortlichen erst den Start freigeben, wenn Lockerungen da sind. Eishockey im September sehe ich daher nicht, nachdem Berlin schon bis Mitte Oktober Veranstaltungen mit mehr als 5000 Zuschauern untersagt hat.





Aber hier vor Ort kann es auch schon mit 400 Personen in einer Sporthalle oder auf einem Sportplatz eng werden. Wie soll man damit umgehen?

Man kann nur Schritt für Schritt vorgehen. Von Mitte März bis heute hat es viele neue Erkenntnisse gegeben, und wir reden jetzt über Ereignisse, die im September stattfinden. Fußball im Stadion ist hier vor Ort sicher vertretbar, ein Problem sind aber etwaige Engpässe. Beispielsweise beim Ein- und Ausgang oder bei den sanitären Einrichtungen.





Kann man Mannschaftssportarten wie Fußball oder Handball überhaupt schon eine Perspektive eröffnen?

Wenn man bedenkt, dass sich im Fußball etwa bei einem Eckstoß 18 oder 19 Leute im Strafraum versammeln, dann ist das mit den geltenden Regeln ein Problem. Man muss sich auch fragen, wer unter diesen Bedingungen spielen will. Und was sagt ein Firmenchef, der im Betrieb Trennwände aufbaut und die Masken vorschreibt, wenn ein Mitarbeiter in seiner Freizeit in einer Mannschaft Fußball spielt? Aber das ist wohlgemerkt die aktuelle Lage.





Sie stehen ja in engem Kontakt mit den Vereinen vor Ort. Spüren Sie Existenzängste in dieser Krise?

Dort, wo Verträge mit höherem Volumen die Vereinsarbeit belasten, hat es Kontaktaufnahmen gegeben. Das Land und der Landessportbund haben ein Zehn-Millionen-Programm aufgelegt, daraus können Zuschüsse bei Liquiditätsengpässen gezahlt werden. Viele Vereine haben zuletzt den Fokus auf den sportlichen Abschluss der Saison gelegt. Und die ist für manche besser als gedacht ausgegangen, weil es keine Absteiger gibt. Jetzt wird der Blick nach vorn gerichtet.





Zum Abschluss eine persönliche Frage: Wie sieht Ihr Sporttreiben in Corona-Zeiten aus?

Ich habe eine neue App auf dem Handy, in der inzwischen mehr als ein halbes Dutzend Laufeinheiten gespeichert sind. Und weil für mich jetzt etliche Abendveranstaltungen ausfallen, habe ich Zeit zum Laufen. Meine neuen Laufschuhe sind jedenfalls schon gut eingelaufen.