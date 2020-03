Viel investiert für eine ausfallende Taekwondo-Saison

In seinem Ausblick ist für Optimismus derzeit kein Platz. „Ich glaube nicht, dass wir noch eine echte Wettkampfsaison erleben werden“, sagt Carlos Esteves, Vorsitzender und Cheftrainer beim Taekwondo-Center Iserlohn.

Anfang März besuchte er mit seiner Wettkampfgruppe die letzten internationalen Turniere in Schweden und in der Slowakei, aber seit zwei Wochen ruht im Verein wie überall jeglicher Trainingsbetrieb. Und dass er, wie damals angekündigt, noch im April wieder aufgenommen werden kann, ist sehr zweifelhaft. Esteves, der langjährige Bundestrainer, tut sich schwer in dieser auch für ihn völlig ungewohnten Situation, denn Sport bestimmt normalerweise seinen Alltag. Doch in seinem Hauptberuf als Fitnesscoach bei der Firma Medice kann er derzeit ebensowenig tätig werden wie allabendlich in der Halle des Stenner-Gymnasiums mit seiner Wettkampfgruppe.

Die ist jetzt kollektiv im Homeoffice und hat die Order, Esteves’ Trainingspläne möglichst konsequent abzuarbeiten. Aber der Coach weiß, wie schwierig es ist, die Motivation hoch zu halten, wenn eine Meisterschaften nach der anderen abgesagt wird. Ob Senioren- oder Junioren-Europameisterschaften, Kadetten-Weltmeisterschaften oder hochrangige Turniere mit Teilnehmern aus aller Welt: Alles ist gestrichen.

Und der erfahrene Trainer, der 2012 in London Helena Fromm zur Bronzemedaille führte, kann nachvollziehen, wie sich Topathleten jetzt fühlen, deren Olympiatraum Tokio zerplatzt ist. „Man weiß doch nie, ob in einem Jahr das Leistungsniveau genauso hoch ist und ob die Qualifikation überhaupt gelingt“, sagt Esteves. Und er denkt an jene, die jahrelang auf eine Olympiaqualifikation hingearbeitet haben und jetzt in ein Loch fallen. „Manche waren dicht vor dem großen Ziel. Aber heute weiß man doch nicht, welche Nominierungskriterien künftig gelten.“

Esteves geht nicht davon aus, dass in den nächsten Monaten Wettkämpfe stattfinden können. „Ich kann mir derzeit nicht vorstellen, dass in diesem Jahr irgendwo noch Veranstaltung mit 500 bis 1000 Aktiven durchgeführt werden.“

Er steht in engem Kontakt zu seiner Trainingsgruppe und ist zumindest zuversichtlich, dass die konditionelle Grundlage sehr gut ist, wenn es irgendwann mit dem sportartspezifischen Training weitergeht. Laura Goebel, Iserlohns derzeit beste Taekwondo-Sportlerin, übermittelt ihm jedenfalls den Eindruck, dass der Trainingsfleiß ungebrochen ist. Bergsprints, Dauerläufe, Radfahren und Krafttraining stehen auf ihrem Programm, aber so systematisch wie sie arbeiten natürlich nicht alle TKD-Aktiven. „Bei den Jüngeren ist das schwierig, aber sie wissen natürlich, dass ich ziemlich sauer werde, wenn ich merke, dass sie nichts getan haben.“

Ein echtes Taekwondo-Training im Verein, dass ja ohne Körperkontakt nicht darstellbar ist, hofft er im Juni wieder anbieten zu können. Und bis dahin wird er mit den übrigen Verantwortlichen des TKD-Centers versuchen, den finanziellen Schaden durch die Corona-Pandemie so gering wie möglich zu halten. Für hochkarätige Turniere müssen Vereine ihre Meldung oft schon eineinhalb Monate vor der Veranstaltung abgeben und die Meldegebühren überweisen.

2500 Euro Startgeld für Wettkämpfe, die nun ausfallen

„Allein für die Belgian Open, die nun gestrichen worden sind, haben wir 700 Euro bezahlt“, erläutert Esteves. Insgesamt sind nach seiner Einschätzung rund 2500 Euro für Wettkampfstarts bezahlt worden, zu denen es gar nicht kommt. „Ich weiß nicht, was wir davon zurückbekommen und kann nur hoffen, dass die Verbände etwas unternehmen.“ Zu den Meldegebühren gesellen sich bereits gebuchte Flüge und Hotels, 500 bis 600 Euro sind dafür aufgewendet worden. „Leider haben wir keine Versicherung mehr und werden wohl nichts wiedersehen“, befürchtet Carlos Esteves. Da bleibt nur die Hoffnung, dass die Sponsoren den Verein wie bisher unterstützen, damit der Betrieb nach der Rückkehr zur Normalität in gewohnter Qualität laufen kann. „Aber bis dahin brauchen wir wohl noch viel Geduld“, sagt der Trainer.