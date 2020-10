Volles Vertrauen in die jungen Wilden beim HTV Hemer

Handball-Oberligist HTV Hemer – dass diese Formulierung weiterhin Gültigkeit besitzt, wäre im zu Ende gehenden Winter 19/20 kaum vorstellbar gewesen, taumelte das Team doch als Tabellenletzter Richtung Verbandsliga. Die Corona-Krise setzte der Horrorsaison ein vorzeitiges Ende und auf Verbandsebene wurde beschlossen, dass kein Klub absteigen muss. Nun geht der HTV unter neuer sportlicher Führung und mit frischem Blut auf dem Spielfeld in seine Oberliga-Gnadensaison. Die Hoffnung ist groß und berechtigt, dass es mit Hemer wieder aufwärts geht.

Kommen und Gehen

Im Sommer präsentierte der HTV mit Pedro Alvarez einen neuen Trainer, der in seiner Heimat Portugal und zuletzt in Österreich bewiesen hat, dass er gut mit jungen Spielern zurechtkommt und sie weiterentwickelt. Zudem hat mit Jan Thiele ein Sportlicher Leiter seinen Dienst angetreten. Auch das spielende Personal hat sich stark verändert. Die beiden Torhüter Max Müller und Patrick Spiller haben sich ebenso verabschiedet wie Lars Henkels, Juraj Briatka, Matias Paya, Lars Klisch und Karol Zechmeister. Dafür gehören jetzt die Eigengewächse Matti Sahlmann, Torwart Alexander Wizy, sein älterer Bruder David, Elias Lübbering, Matthias Blunk, Tim-Luca Luzyna und Yannis Spiekermann zum Team. Das gefällt Alvarez. Er sagt: „Spieler von außerhalb sollte man nur holen, wenn man keine geeigneten in den eigenen Reihen hat. So fanden Alvarez‘ Landsmänner Valter Soares und Andre Lima ebenfalls den Weg nach Hemer. Im Anflug ist der serbische Torwart Marko Jurakic. Sobald er da ist, wird „Matze“ Kohl seinen Platz im Tor wieder räumen. Ohne ihn hat das Team ein Durchschnittsalter von 21,5 Jahren

Die Vorbereitung

Acht Testspiele bestritt der HTV und gewann davon sieben. Neu-Trainer Pedro Alvarez möchte die Ergebnisse nicht überbewerten. „Nur zweimal hatten wir es mit stärkeren Gegnern zu tun. Meiner Meinung nach ist das nicht so gut gewesen, denn man muss in einen Rhythmus kommen. Und das geht nur gegen hochklassige Mannschaften.“ Immerhin hat das Team gemerkt, dass es doch noch gewinnen kann. Und die besiegte U23 des THW Kiel (32:28) zählt zu diesen Mannschaften, die laut Alvares stärker gewesen sind. Die Niederlage setzte es bei der Ahlener SG aus der dritten Liga (24:28).

Die Entwicklung

Alvarez ist zufrieden. „Wir sind in allen Phasen des Spiels stärker geworden.“ Ihm ging es darum, die Spieler individuell stärker zu verbessern, aber auch das Zusammenspiel als Mannschaft. „Diese Balance muss stimmen“, betont er. Nach zwei Monaten sieht er diesen Prozess noch lange nicht als abgeschlossen an. „Wir werden noch komplexer spielen müssen. Aber dieser Schritt kommt später.“

Stärken und Schwächen

„Was wir noch nicht so gut können, muss der Gegner herausfinden. Ich mache doch nicht seine Arbeit“, sagt Pedro Alvarez und grinst dabei schelmisch, rückt aber dann doch heraus mit der Sprache. „Wir haben nicht diesen Spieler, der in jeder Partie für zwölf Tore gut ist. Und vorne müssen wir häufiger zum Abschluss kommen.“ Zudem ist der Kader nicht der Größte. Zwei Brasilianer standen noch auf der Einkaufsliste, ihre Verpflichtung wurde durch die Corona-Krise zunichte gemacht. Zufrieden ist er mit dem Abwehrverhalten, dem schnellen Umschalten auf Tempogegenstoß und der konditionellen Verfassung seiner Spieler.

Das Saisonziel

„Wir dürfen bei allen Fortschritten nicht vergessen wo der HTV herkommt. In der vergangenen Saison war jede Mannschaft in dieser Liga besser. Deswegen zählt für uns nur der Klassenerhalt.“ Erreichen will Alvarez dieses Ziel, indem das Grohe-Forum zur Festung wird. „Auswärtspunkte sind Bonuspunkte. Wir müssen in erster Linie unsere Heimspiele gewinnen.“

Die Favoriten

Alvarez hat Videos der Gegner gesehen und die Sportfreunde Loxten als stärkstes Team ausgemacht. Am Ende könnten sie sich mit dem TuS Bielefeld/Jöllenbeck aus Staffel 1 um den Aufstieg streiten.

Liga und Modus

Die bislang eingleisige Oberliga mit 14 Teams ist in zwei Staffeln mit jeweils acht Mannschaften aufgeteilt worden. Die Klubs begegnen sich zunächst in Hin- und Rückspiel. Die Hinrunde endet am letzten Novemberwochenende, eine Woche später beginnt die Rückrunde. Letzter Spieltag ist am 19./20. Februar. Nach einer einwöchigen Pause spielen die vier stärksten Mannschaften jeder Staffel eine gemeinsame Aufstiegsrunde, die übrigen Mannschaften bilden die Abstiegsrunde. Aus der Vorrunde, wie sie offiziell heißt, werden nur die Punkte aus den Partien gegen die Mannschaften mitgenommen, gegen die es auch in Auf- oder Abstiegsrunde geht. Im Mai sollen dann ein Auf- und vier Absteiger feststehen. Die Zahl der Oberliga-Absteiger hängt laut Verband nicht davon ab, ob ein westfälischer Klub aus der dritten Liga absteigt. Kommt es erneut zu einer coronabedingten Unterbrechung der Meisterschaft, könnte sich der Modus nochmals ändern.