Volleyballer in der Zwangspause

Iserlohn. Verband stellt es den Vereinen frei, ob sie bis zum 22. November Spiele austragen wollen.

Das Herunterfahren des Programms, das man im Handball oder Tischtennis zum Teil strikt bis zum Jahresende vorgenommen hat, erfolgt in anderen Sportarten in abgeschwächter Form. Beispiel Volleyball: Der westdeutsche Verband hat verfügt, dass der Spielbetrieb im Erwachsenenbereich von der Oberliga an abwärts sowie beim Nachwuchs bis zum 22. November ausgesetzt wird. Verpflichtend ist die Pause aber nicht. Wenn sich zwei Vereine darauf verständigen, ihr vorgesehenes Meisterschaftsspiel wie geplant zu absolvieren, dann dürfen sie das auch. Sofern alle Hygienevorgaben eingehalten werden.

Vor Ort hält man von dieser Regelung wenig und stellt sich auf eine Pause bis Ende November ein. So war für die Oberliga-Damen des SC Hennen das Derby in Schwerte nicht nur der letzte Auftritt vor der Unterbrechung, sondern auch die vorerst letzte gemeinsame Aktivität des Tabellenführers. „Wir lassen den Trainingsbetrieb für drei Wochen ruhen, weil wir alles dafür tun wollen, damit die Serie irgendwann geordnet weitergeführt werden kann“, betont Trainer Christoph Schulte.

Er verweist auf Spielerinnen, die aus Bochum und Dortmund zum Training kommen, und diese Reisetätigkeit will man vorerst unterbinden. „Wir hatten einen guten Lauf, und deshalb ist die Unterbrechung schade“, sagt Schulte. Für seine Mannschaft werden im genannten Zeitraum aber nur zwei Partien ausfallen: Am Donnerstag das Nachholspiel gegen den TV Werne und am 14. November das Gastspiel beim TC Gelsenkirchen.

Bei der in der Verbandsliga spielenden zweiten Mannschaft ist bis zum 22. November ebenfalls kein Pflichtspieleinsatz geplant, das Training soll allerdings weiterlaufen. „Wir werden genau darauf achten, wer in der Halle ist und das Mischen von Trainingsgruppen unterlassen“, kündigt Abteilungsleiter Christian Rabe an. Und beim Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen lässt er wenig Zuversicht anklingen. „Ich bin sehr skeptisch, ob es Ende November wieder weitergeht.“

Für die ebenfalls in der Oberliga spielenden Männer des TuS Iserlohn, die erst zwei Saisonspiele absolviert haben, soll es eigentlich am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den SVE Bochum-Grumme weitergehen. „Wir würden gerne spielen, und unser Hygienekonzept lässt das auch zu. Aber ich glaube nicht, dass der Gegner darauf eingeht“, verweist Geschäftsführer Axel Kahl auf geschlossene Sporthallen in Bochum. „Wer nicht trainieren kann, wird kaum Pflichtspiele bestreiten wollen.“ Bis Freitag sollen die Oberligavereine gegenüber der Staffelleitung erklären, wie sie in der vom Verband verordneten Pause verfahren wollen. Dann ist auch klar, ob der TuS seine Partie bei Humann Essen III (15. November) und gegen den TSC Gievenbeck II (22. November) streichen muss oder nicht

Schließung der Sporthallen ist das Schreckgespenst

Für die anderen TuS-Vertretungen gilt bereits die Spielpause in den kommenden Wochen, aber das Training soll wie gewohnt weiterlaufen. „Die Ansteckungsgefahr ist auf dem Spielfeld doch gering, das Risiko besteht eher bei der Anreise oder in den Duschräumen“, erläutert Kahl, der noch einigen organisatorischen Aufwand erwartet. „Jetzt liegen alle Hallenzeiten fest, aber weil in vielen Sportarten pausiert wird, gibt es irgendwann reichlich Nachholtermine. Und die muss man bei zwei bis drei Hallennutzern unter einen Hut bekommen.“ Der TuS-Geschäftsführer hofft, dass die Sporthallen weiter geöffnet bleiben und der Vereinssport aktiv bleiben kann. „Der Bedarf an Bewegung wächst, wir haben in vielen Abteilungen viel Zulauf und sogar Wartelisten.“

Bei den Volleyballerinnen der DJK Sümmern wurden schnell Nägel mit Köpfen gemacht. „Wir haben alle Spiele bis Ende November abgesagt, die Sicherheit geht vor“, stellt Abteilungsleiter Marcel Gerber klar. Das Training soll allerdings weiterlaufen, wobei das Hygienekonzept des Vereins noch einmal überarbeitet wird, um das Risiko zu minimieren.

Beim TV Eiche Grüne verfährt man ganz ähnlich. Spiele sind nicht geplant, und das Training stellt man den einzelnen Mannschaften frei. „Wir haben kleine Staffeln, so dass im nächsten Jahr genug Freiraum ist, um Spiele nachzuholen“, meint Abteilungsleiter Bernd Kaiser. Vielmehr beschäftigt ihn eine mögliche Schließung der Sporthallen vor Ort, und wie seine Kollegen aus den anderen Vereinen hofft er, dass es dazu nicht kommen wird.