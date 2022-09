Warum ein Sportschütze den PSV Iserlohn jubeln lässt

Iserlohn. Sportschützen des PSV Iserlohn mit starken Einzelleistungen nach langer Pause.

Zwei Jahre Corona-Pandemie und damit einhergehende Trainingsausfälle sind an den Sportschützen des PSV Iserlohn nicht spurlos vorbeigegangen. Umso erfreulicher war das gute Abschneiden bei den Landes- und Deutschen Meisterschaften im BDMP (Bund der Militär- und Polizeischützen).

Bei den Landesmeisterschaften hielt Daniel Wenk die Flagge des PSV hoch. In den dynamischen Disziplinen müssen die Teilnehmer auf unterschiedliche Distanzen zwischen drei und 50 Metern unter Zeitdruck und in Leistungsklassen aufgeteilt ihre Ziele treffen. Der Iserlohner holte sich in Marsberg-Leitmar in seiner Lieblingsdisziplin PP1 mit einer persönlichen Bestleistung von 294 aus 300 Ringen den Sieg als in der Leistungsklasse „Sharpshooter“ und wurde in der kaum geübten Disziplin PP2 Zweiter in der Klasse „Marksman“. Der sechste Platz auf die NPA-Scheibe diente als zusätzlicher Ansporn für die deutschen Meisterschaften.

1442 von 1500 Ringen in der Königsdisziplin bedeuten Gold

Zwei Wochen später wurde ebenfalls im Rahmen der Landesmeisterschaften die Königsdisziplin PPC (Precision Pistol Competition) 1500 Pistole geschossen, eine internationale Disziplin, bei der 150 Schuss zum Teil aus 50 m Entfernung und auch mit der schwachen Hand geschossen werden. Hier sicherte sich Wenk auf seinem ersten Wettkampf in dieser Disziplin mit hervorragenden 1422 Ringen den ersten Platz in der Kategorie „unclassified“. Mit diesen Erfolgen im Rücken reiste er das erste Mal zu den Deutschen Meisterschaften in Alsfeld, wo er kaum für möglich gehaltene Ergebnisse schoss.

Völlig unerwartet erreichte er in der Disziplin PP2, bei der aus 50 m Entfernung unter Zeitdruck geschossen wird und Patronen einzeln nachgeladen werden müssen, eine persönliche Bestmarke von 563 aus 600 Ringen und damit die Goldmedaille in der „Marksman“-Leistungsklasse.

DM-Gold in der Leistungsklasse „Expert“

In der Disziplin PP1-A, wo Wenk nach dem Ergebnis in seinem ersten Wettkampf mittlerweile in die „Expert-Klasse“ aufgestiegen war, wurde er Dritter (293/300 Ringe). Ebenso unerwartet waren seine Ergebnisse in den Disziplinen NPA-A und NPA-B, die er nach eigener Aussage aufgrund der schwierig zu beschießenden Zielscheibe nicht so gerne mag: Hier erreichte er persönliche Bestmarken von 102 und 101 Ringen, die ihm eine weitere Goldmedaille und eine Silbermedaille in den Leistungsklassen „Marksman“ bzw. „Sharpshooter“ einbrachten. In den Disziplinen PP1-B (6., 289 Ringe) und NPA-OS (9., 88 Ringe) machten ihm Fehlfunktionen seiner Waffe das Leben schwer.

Den größten Erfolg erzielte Daniel Wenk dann in der Königsdisziplin PPC 1500 in der Kategorie Pistole. Dabei schoss er 1439 von 1500 Ringen und holte Gold in der Klasse „Expert“.

Marcel Borggräfe und Ingo Bals weitere PSV-Aushängeschilder

Bei den Deutschen Meisterschaften im klassischen Bereich der statischen Disziplinen konnte sich zudem Marcel Borggräfe in der Disziplin Dienstpistole 2 mit sehr guten 140 Ringen den dritten Platz erkämpfen. Ingo Bals schrammte in der Altersklasse mit dem Dienstrevolver auf Platz vier knapp am Podium vorbei.

