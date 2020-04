Was bleibt noch von der Hockey-Feldsaison?

Probleme anderer Sportarten, die in der von der Corona-Pandemie erzwungenen Pause entscheiden müssen, wie sie mit dem Restprogramm der laufenden Spielzeit verfahren sollen, hat man beim Hockey nicht. Als Mitte März der Betrieb zum Erliegen kam, war die Hallensaison so gut wie beendet, und beim TuS Iserlohn durfte man sich längst auf die Aufstiegsfeierlichkeiten freuen. Denn der ersten Herrenmannschaft gelang der Sprung in die 1. Verbandsliga, der zweiten jener in die 3. Verbandsliga.

„Und beim Nachwuchs hatten wir Glück, dass keine Mannschaft für Meisterschaften auf westdeutscher Ebene qualifiziert war, bis auf ein Turnier hat es für alle einen richtigen Abschluss gegeben“, erläutert Hans-Jürgen Becker, der Chef der prosperierenden Hockeyabteilung des TuS. Nach den Endrunden auf Westfalenebene gab es für die Besten jene auf westdeutscher Ebene, und diese Entscheidungen mussten komplett gestrichen werden.

Hallenhockey endet in der Regel vor den Osterferien, es folgt die sukzessive Umstellung auf das Feld, wo es laut Plan eigentlich am letzten April-Wochenende wieder im Punkte gehen soll. Bei den Senioren beginnt dann die Rückrunde, bei der Jugend eine komplette Meisterschaftsserie, die (unterbrochen von den Sommerferien) bis Oktober dauert. Bereits abgesagt wurde die Auftaktrunde der Damen am 26. April, und nach Beckers Überzeugung wird auch der Start der Herren nicht wie geplant am 3. Mai über die Bühne gehen. Schließlich wurde bereits in der Bundesliga das Wochenende 9./10. Mai als frühestmöglicher Starttermin bestimmt.

Die Herrenmannschaft des TuS ist nach der ersten Halbserie mit drei Punkten Vorsprung Tabellenführer in der 2. Verbandsliga und will in den noch folgenden fünf Spielen Titel und Aufstieg perfekt machen. Das Saisonende ist für den 21. Juni geplant – Zeit genug eigentlich, um diese Partien noch auszutragen. Im Terminkalender sind schließlich einige spielfreie Wochenenden vorgesehen, die für Turniere reserviert waren. Die wurden bereits weitgehend abgesagt.

Hans-Jürgen Becker geht derzeit davon aus, dass die Saison noch zu Ende gespielt wird, die nächste Aufstiegsfeier im Sommer möchte man schließlich ungern abblasen. Schwieriger wird es beim Nachwuchs. Hier läuft der Meisterschaftsbetrieb in Turnierform. Der Verband gibt Termine vor, und die Vereine bewerben sich um die Austragung. Doch derzeit existiert keinerlei Planung.

Im Trainingsalltag sind Schwierigkeiten absehbar

„Wenn es los geht, werden Turniere ausgeschrieben, und bei uns wird es schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen“, sagt der Abteilungsleiter. Schließlich teilt man sich während der Feldsaison den Kunstrasenplatz am Hemberg-Nordhang mit dem FC Iserlohn. „Und wenn die Fußballer wieder einsteigen, ist auch deren Kalender randvoll.“ Becker hält es daher für durchaus möglich, dass nur eine verkürzte Saison für die Jugendmannschaften darstellbar ist, die erst nach den Sommerferien beginnen würde.

Derzeit beschäftigt die Hockeyspieler wie andere Sportler auch, wann die Plätze wieder betreten werden dürfen und der Trainingsbetrieb anlaufen kann. „Unsere Leute können sich mit Laufen und Radfahren halbwegs fit halten, aber nach der Halle bedeutet Feldhockey immer auch eine Umstellung. Und diese Übergangszeit fehlt uns in diesem Jahr“, sagt Hans-Jürgen Becker und verweist auf einen anderen Schläger und andere Regeln für das Spiel auf dem Feld. Etwas Zeit ist nach einem halben Jahr in der Halle also erforderlich.

Wenn wieder trainiert werden kann, hält er die Aufteilung in Kleingruppen für nicht praktikabel. „Wie soll das gehen, wenn sich zu bestimmten Trainingszeiten ohnehin mehrere Mannschaften den Platz teilen?“ Auch der Chef der Hockeyabteilung stellt sich somit darauf ein, dass normale Zeiten wohl noch länger auf sich warten lassen.