Was im Iserlohner Seilerseebad für Riesenstimmung sorgte

Iserlohn. Bei den Grundschul-Kreismeisterschaften im Schwimmen traten 11 Schulen gegeneinander an. Die Sümmeraner Talente überzeugten besonders.

Im Seilerseebad Iserlohn lieferten sich elf Grundschulteams aus dem Märkischen Kreis bei den Kreismeisterschaften im Schwimmen einen spannenden Wettkampf. Auf dem Programm standen neben dem Sechs-Minuten-Dauerschwimmen vier Staffeln mit unterschiedlichen Anforderungen: Brust- und Tauchstaffel, Rückenstaffel, Freistilstaffel und T-Shirt-Staffel.

Staffelwettbewerb mit T-Shirt-Wechsel

Besonders spannend war die T-Shirt-Staffel zu beobachten, da hier das im Wasser getragene, nasse T-Shirt möglichst schnell von einem Kind auf das nächste übertragen werden musste, wobei die Teamkameraden mithelfen durften. Für jede Schulmannschaft konnten dabei pro Disziplin jeweils acht Kinder an den Start gehen. Während des Wettkampfes herrschte eine ausgelassene Stimmung, da die Teams von ihren Teammitgliedern und den mitgereisten Eltern lautstark angefeuert wurden, um als Erste am Beckenrand anzuschlagen.

Titelverteidiger aus Plettenberg nicht zu schlagen

Als Zeitnehmer fungierten Helfer des Schwimmvereins Werdohl. Für die zügige Auswertung sowie die Siegerehrung standen Christiane Gütting und Kerstin Schell vom Ausschuss für den Schulsport des Märkischen Kreises zur Verfügung. Nach rund drei Stunden standen dann Sieger und Platzierte fest.

Über den Gesamtsieg konnte sich schließlich das Team der Grundschule Halle aus Plettenberg freuen, das auch schon im Vorjahr unschlagbar war. Durch diesen Sieg hat sich die Grundschule für die Endrunde auf Regierungsbezirk-Ebene am 19. Juni in Hagen qualifiziert.

+++ Auch interessant: Wie es Paris Konstantinidis nach seinem Schlaganfall geht +++

Als Zweiter nur knapp geschlagen geben musste sich das Team der Grundschule Sümmern, das sich aber damit trösten durfte, in diesem Jahr immerhin die bestplatzierte heimische Grundschule zu sein. Und für ihr Debüt war das sogar ein sehr gelungener Einstand.

Die weiteren Platzierungen der heimischen Grundschulen: 4. Grundschule Lichte Kammer (Iserlohn.), 7. Kilianschule (Is.), 8. Grundschule Bartholomäus (Is.), 9. Grundschule Ihmert (Hemer), 10. Grundschule Brabeck (He.), 11. Grundschule Nußberg (Is.).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe