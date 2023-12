Was passiert mit den Iserlohner Radballern 2024?

Iserlohn Die Aufnahme des traditionsreichen RC Pfeil als Abteilung beim TuS Iserlohn liegt momentan noch auf Eis. Nur noch ein Dutzend Aktive.

„Wir sind auch unglücklich über die momentane Situation, aber uns sind einfach die Hände gebunden“, berichtet Daniel Endrowait. Der Iserlohner, zusammen mit seinem Partner Heiko Cordes in den letzten Jahren das sportliche Aushängeschild des RC Pfeil, würde lieber heute als morgen die Zusammenführung des traditionsreichen RC Pfeil mit dem TuS Iserlohn endlich vollenden. „Aber der von uns beauftragte Notar vom Radsport-Verband, der sich um die juristischen Dinge kümmert, hat uns vor einigen Tagen mitgeteilt, dass er erst noch ein bestimmtes Dokument beim zuständigen Gericht nachreichen muss, um die Änderung im Vereinsregister zu vollziehen.“

Immer neue Verzögerungen ärgern Daniel Endrowait

Der ganze Prozess zöge sich jetzt bereits über ein Jahr hin. „Und immer wieder ist es kurz vor dem Abschluss zu neuen Verzögerungen gekommen“, ärgert sich Endrowait. Zu Erinnerung: Bei den Radballern des RC Pfeil läuft es nach wie vor passabel, auch wenn das routinierte Duo Cordes/Endrowait zuletzt seinem Alter zunehmend Tribut zollen und den Abstieg aus der Bundesliga hinnehmen musste. „Das eigentliche Problem unseres Vereins bestand allerdings seit längerem in der Tatsache, dass wir uns nicht mehr auf das Spielen konzentrieren konnten, weil wir zusätzliche noch etliche andere Aufgaben übernehmen mussten, von der Vorstandsarbeit bis zur Organisation des Spielbetriebs.“ So hat Heiko Cordes bis heute noch die zeitraubende Funktion des Geschäftsführers inne, Daniel Endrowait die des Ballwartes oder Sportlichen Leiters.

Nur noch zehn oder elf Aktive im RC Pfeil

„Irgendwann ist bei uns der Entschluss gereift, dass wir das alles nicht mehr alleine schultern können und auch nicht wollen.“ Lediglich zehn, elf Aktive gebe es zurzeit noch im Verein. „Wir hatten lediglich die Wahl, uns entweder helfen zu lassen oder die lange Geschichte des Iserlohner Hallenradsports abrupt zu beenden“, blickt Daniel Endrowait zurück. „Wir haben uns dann für die erste Alternative entschieden und einfach mal die Fühler in Richtung TuS Iserlohn ausgestreckt.“ Dort sei man dem Anliegen von Beginn an sehr aufgeschlossen gegenüber gewesen.

Mehr Interessantes aus dem Lokalsport

Im Dezember 2022 habe man sich dann auch offiziell auf einer Mitgliederversammlung das Mandat für die Zusammenführung geholt. „Dankenswerterweise war dabei auch Martin Luckert, der Vorsitzende des TuS-Gesamtvereins anwesend und konnte unseren Mitgliedern einige offene Fragen beantworten und wohl auch die letzten Ängste vor der Aufgabe der Eigenständigkeit nehmen“, blickt Endrowait zurück.

Juristische Feinheiten sind schuld

Seitdem ist jedoch scheinbar nicht mehr viel passiert und der Prozess zieht sich immer weiter in die Länge. Schuld daran seien nach Aussage von Daniel Endrowait ausschließlich juristische Feinheiten. „Deshalb hoffe ich, dass es jetzt im Januar endlich so weit ist und das letzte fehlende Puzzleteil gefunden ist.“ Denn er mache sich schon Sorgen, dass die immer neuen Verzögerungen zu Verdruss vor allem beim TuS Iserlohn führen. „Ich fürchte, das sieht von außen so aus, als würden wir uns nicht genug kümmern.“

Wir hatten lediglich die Wahl, uns entweder helfen zu lassen oder die lange Geschichte des Iserlohner Hallenradsports abrupt zu beenden. Daniel Endrowait - Spieler und Sportlicher Leiter des RC Pfeil

Der nächste Schritt sei dann, den offiziellen Vertrag der Zusammenführung aufzustellen, der nochmals in einer Mitgliederversammlung genehmigt werden müsse.

Sportlich läuft es durchaus passabel

Abgesehen von diesen allerdings unumgänglichen juristischen Spitzfindigkeiten läuft es bei Iserlohns Radballern durchaus gut. „Im Deutschland-Pokal sind wir erst kürzlich eine Runde weitergekommen“, berichtet Daniel Endrowait. „Außerdem sind wir in einer Spielgemeinschaft mit Düsseldorf wieder in die 1. Liga im Fünfer-Radball zurückgekehrt.“ Und im Zweier-Radball habe der RC Pfeil erneut drei Teams in der 3. Liga gemeldet, sowie zwei Teams in der 2. Liga – darunter für ein weiteres Jahr auch die Evergreens Daniel Endrowait und Heiko Cordes. „So lange es uns noch Spaß macht und wir einigermaßen mithalten können, spielen wir auch – egal, ob als RC Pfeil oder TuS Iserlohn.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe