Weite Fahrt zum Tabellennachbarn

Iserlohn. Die Iserlohn Kangaroos holen das Spiel in Stahnsdorf nach.

Die Iserlohn Kangaroos stecken mitten in ihrer „Woche der Wahrheit“. In der 2. Basketball-Bundesliga ProB ist das Team von Trainer Stephan Völkel an diesem Mittwoch im Nachholspiel bei den TKS 49ers im südwestlich von Berlin gelegenen Stahnsdorf zu Gast.

Die Partie wurde im November abgesagt, weil ein Corona-Schnelltest bei einem Iserlohner Spieler positiv ausfiel – ein Fehler, wie sich wenig später herausstellte. „Die 49ers sind ein Gegner, den wir schlagen können“, sagt Völkel. Vor dreieinhalb Wochen gelang das auch. Eine Leistungssteigerung war entscheidend für den 94:93-Heimsieg, mit dem eine kurze Serie von drei Niederlagen in Folge endete.

Aktuell stecken drei verlorene Spiele am Stück in den Köpfen der Gastgeber, die sie sich allerdings jeweils auswärts abholten. Zuhause ist Stahnsdorf eine Macht, die bisherigen fünf Partien wurden allesamt gewonnen. Mit ihrer positiven Auswärtsbilanz müssen sich die Kangaroos aber auch nicht verstecken, zumal alle Mann an Bord sind, wie Völkel bestätigt.

Ihn beschäftigt etwas ganz anderes, nämlich die achtstündige Busfahrt. „Die müssen wir so schnell wie möglich aus den Beinen bekommen und im Spiel unseren Rhythmus aufnehmen.“ Das wäre wichtig um eigene Akzente zu setzen und um das zu erreichen, was Völkel sehen möchte: „Unseren Gameplan durchsetzen, unser Spiel spielen und die Fehler, die wir im Hinspiel gemacht haben, bestmöglich minimieren.“ Und um in der Lage zu sein, ein Trio der Brandenburger aus dem Spiel zu nehmen, vor dem Völkel höchsten Respekt hat. Es handelt sich dabei um Kapitän Sebastian Fülle, den lettischen Pointguard Karolis Babkauskas und den Power Forward Malik Antonyo Toppin. Im Hinspiel erzielten allein diese Drei 66 Punkte.

TKS 49ers - Iserlohn Kangaroos

Mittwoch, 19.30 Uhr, Berlin Brandenburg International School

Kangaroos: Jetullahi, J. Dahmen, Francisco, Prostran, Hübner, Graham, Möller, Buss, Dizdar, R. Dahmen, Marei, Schneider.

Letzte Kangaroos-Spiele: 86:81 (A) Schwelm, 81:91 (H) Itzehoe. Letzte TKS-Spiele: 48:63 (A) BSW Sixers, 90:93 (A) Wedel.

Saison 19/20: 87:79 (A), 93:79 (H). Saison 20/21: 94:93 (H). Gesamtbilanz gegen Stahnsdorf: 6 Siege, 1 Niederlage.