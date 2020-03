Weitere Absagen und die Suche nach möglicher Hilfestellung

Iserlohn. Am Freitag gab es die Empfehlungen des Landessportbundes, die der Kreissportbund an die Vereine weiterleitete. Doch die müssen sich nicht mehr die Frage stellen, ob sie den Übungsbetrieb in bestimmten Bereichen aufrecht erhalten können oder nicht. Denn es gilt jetzt der ministerielle Erlass, dass die Betriebe in Sportvereinen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Fitness-Studios, Schwimmbädern, Spaßbädern und Saunen einzustellen ist. „Darüber hinaus erreichten uns Anfragen, wie man mit Jahreshauptversammlungen verfahren soll“, erläuterte KSB-Geschäftsführer Sebastian Pahlke. Hier gilt die Empfehlung, von solchen Zusammenkünfte jetzt abzusehen.

So lässt der TV Sundwig seine Hauptversammlung am 4. April ausfallen und die Iserlohner Sportförderung ihre Mitgliederversammlung am 1. April. Auch die nächste Sitzung des Iserlohner Sportausschusses (31. März) ist gestrichen.

Der Kreissportbund seinerseits verzichtet bis zum 19. April auf alle Qualifizierungsmaßnahmen und Lehrgänge, Workshops oder Seminare. Pahlke: „Dadurch entsteht uns ein finanzieller Schaden, aber in diesen Zeiten geht es um Solidarität.“ Ein im Frühjahr aktuelles Thema wurde beim KSB gleichfalls vorgebracht: Wie verfährt man mit Trainingslagern, die ausfallen? Bleiben die Vereine auf den Stornierungsgebühren sitzen? Sebastian Pahlke: „Der organisierte Sport ist finanziell getroffen, und auch der LSB muss Hilfestellung leisten.“