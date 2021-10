Weitzmann der Rückhalt beim Sieg der Iserlohn Roosters

Schwenningen. In Schwenningen haben die Iserlohner eine harte Nuss zu knacken. Ryan O’Connor glänzt mit der Vorarbeit zu drei Treffern.

Mit dem dritten Sieg in Folge beim Liga-Schlusslicht beförderten sich die Iserlohn Roosters auf Rang fünf der Tabelle und damit in die Play-off-Ränge der DEL. Herausragende Akteure in einem engen Spiel waren Torwart Hannibal Weitzmann, der in den wichtigen Momenten zur Stelle war, sowie Ryan O’Connor, der bei drei Treffern die Vorarbeit leistete.





Schwenninger Wild Wings - Iserlohn Roosters 2:4 (1:0, 1:2, 0:2). Dass nicht nur Andreas Jenike ein sicherer Rückhalt im Roosters-Tor ist, stellte Back-up Hannibal Weitzmann schon nach zehn Sekunden unter Beweis. Einen Befreiungsschuss über die Bande fingen die Hausherren ab, Tylor Spink tauchte plötzlich vor dem Roosters-Goalie auf, der mit einer Blitzreaktion einen ganz frühen Rückstand verhinderte.

Beide Teams gefielen zunächst durch ein schnelles Umschaltspiel durch die neutrale Zone. Die Roosters zwangen dabei die Wild Wings durch frühes Forechecking zu Fehlern, konnten daraus aber kein Kapital schlagen - im Gegenteil. Eigentlich lieferten die Gäste ein gutes Powerplay ab, doch als Sena Acolatse nicht genug Druck hinter den Pass auf Eric Corel brachte, fing Robak die Scheibe ab und bediente Ex-Rooster Travis Turnbull im richtigen Moment – 0:1. Es war der erste Unterzahlgegentor der Saison. Sehr gut funktionierte dagegen das Unterzahlspiel der Sauerländer, denn insgesamt viermal ließen sie nichts anbrennen.

Perfekt starteten die Roosters in den Mittelabschnitt. Nach einem schnellen Konter über O’Connor und Eric Cornel tunnelte Joe Whitney Schwenningens Torwart zum Ausgleich durch die Schoner. Und er hatte damit eine Schwäche beim letztjährigen Topgoalie der DEL ausgemacht. Auf Weitzmann war derweilen weiterhin Verlass.

Luke Adam nach kurzer Behandlung wieder voll da

Bei einer der wenigen echten Powerplay-Chancen der Wild Wings parierte er gegen Olimb (25.) und wehrte kurz drauf gegen Tylor Spink die Scheibe mit dem Stockende ab. Spielerisch ebbte die Partie jedoch ab, und auch in einer langen Phase ohne Unterbrechungen gab es auf beiden Seiten nur wenig Chancen. Eine Schrecksekunde folgte dann in der 32. Minute, als Luke Adam mit seinem Check in Unterzahl gegen Lundh an der Bande verunglückte und nach kurzer Behandlung auf dem Eis in die Kabine verschwand. Seinen Platz nahm übergangsweise Brent Raedeke ein.

Aber nur bis zum nächsten Powerplay. Dann meldete sich der Center mit einer Vorlage zur Führung durch Casey Bailey zurück. Der entscheidende Punch war es aber noch nicht. Nur 41 Sekunden später nutzte Görtz die plötzlich entstandene Konfusion in der Roosters-Defensive zum 2:2 aus. Weitzmann hatte zuvor zweimal gerettet, war im dritten Versuch aber machtlos. Der Ausgleich gab den Hausherren Auftrieb, der aber folgenlos blieb.

„Es wird eine harte Nuss im letzten Drittel. Wir müssen die Scheibe schneller nach vorne bringen und unser Forechecking beibehalten“, blickte Joe Whitney auf den Schlussabschnitt voraus. Dort freute sich Nick Schilkey nach einer starken Aktion zu früh, er hatte nur den Pfosten getroffen (43.). Und nachdem Weitzmann erneut gegen Tylor Spink pariert hatte, tunnelte Eric Cornel Eriksson das dritte Mal durch die Schoner. Diese Führung gaben die Roosters nicht mehr her.

Mit weiterhin aggressivem Forechecking setzten sie Schwenningen außer Gefecht. In der Schlussminute rettete Weitzmann noch einmal gegen Lindh, und Adam beförderte darauf zielgenau die Scheibe mit dem Schlusspfiff ins leere Tor. „Es war ein gutes Auswärtsspiel von uns. Wir haben erneut in der Abwehr gut gestanden und vorne die Tore gemacht“, zeigte sich „Gamewinner“ Cornel bei MagentaSport zufrieden.