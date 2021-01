Welche Folgen hat der Lockdown?

Dem KSB ist daran gelegen, dass Kinder und Jugendliche Sport treiben, so wie hier in der Schule beim Völkerballspiel.

Iserlohn Es ist ein Lichtblick in Corona-Zeiten: Die Mitglieder halten ihren Sportvereinen die Treue.

Videokonferenzen gehören längst zum Alltag, aber auch die helfen derzeit auf der Suche nach Perspektiven für den organisierten Sport nicht weiter. „Man kann wenig tun. Aber es ist notwendig, die Kontakte zu reduzieren, und dazu muss der Sport seinen Beitrag leisten“, sagt Günther Nülle, der Vorsitzende des Kreissportbundes.

Aber die erzwungene Passivität währt nun schon seit November, und die hat Folgen. Wie die Deutsche Sporthochschule in Köln nach Auswertung einer Untersuchung mitteilt, haben über 20.000 Vereine von Ende Oktober bis Ende Dezember mit ihren Angaben zur Mitgliederentwicklung den deutschen Sportentwicklungsbericht bestückt, und daraus ergibt sich, dass im zweiten Lockdown 44 Prozent der Vereine einen Rückgang verzeichnen und nur 29 Prozent einen Zuwachs. Im ersten Lockdown war das Verhältnis noch etwa ausgeglichen.

Für den Märkischen Kreis kann Nülle diese Tendenz nicht bestätigen. „Im ländlichen Raum haben wir andere Strukturen als in Ballungsräumen. Hier trifft es wohl eher zu, dass man seinem Verein in diesen Zeiten die Stange hält. Mir wird bisher von einer normalen Fluktuation berichtet.“ Sorgen macht sich der KSB-Chef aber dennoch. „Man muss sich fragen, wie viele Kinder im Laufe des Jahres neu hinzukommen werden, um eine Sportart auszuprobieren. Es kann durchaus ein, dass wir deutlich weniger neue, junge Mitglieder verzeichnen als in einem normalen Jahr.“ Und das hätte in vielen Vereinen natürlich Folgen, manche Nachwuchsteams könnten nicht mehr wie gewohnt bestückt werden. Denn derzeit kann ja niemand seriös vorhersagen, wie viele der jungen Aktiven nach dem Lockdown tatsächlich zurückkommen. „Je länger es dauert, desto schwieriger wird es“, vermutet Nülle.

Dennoch: Er akzeptiert die gerade geltenden Restriktionen. „Man kann ja schlecht fordern, den Sport da raus zu nehmen.“ Allerdings fürchtet er, dass es bis Ostern keine normale Vereinsarbeit geben wird, und welche Konsequenzen das im Einzelfall haben kann, lässt sich nach seiner Einschätzung kaum absehen. Klar ist für Nülle aber auch, dass es keine Öffnung von Sportstätten geben dürfte, solange die Schulen geschlossen sind.

Dass Vereine in diesen Monaten in eine Schieflage kommen können, ist für den KSB-Vorsitzenden nachvollziehbar. Deshalb hält er es für wichtig, dass es das Hilfspaket vom Land gibt. Nach seiner Kenntnis haben bisher 33 Vereine aus dem Kreis einen Hilfsantrag gestellt, und negative Rückmeldungen sind ihm nicht zu Ohren gekommen. Sein Appell an die Sportlerinnen und Sportler in der Region: „Halten sie durch und ihrem Verein die Treue.“