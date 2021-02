Wer ist in der nächsten Saison noch dabei?

Iserlohn. Der Fußball-Nachwuchs des FC Iserlohn befürchtet Aussteiger, und die Kaderplanung ist schwierig.

Die Zeit ohne geregelten Trainings- und Spielbetrieb wird immer länger, und deren Endpunkt ist nicht in Sicht. Was aus der begonnenen Meisterschaftsserie des Fußball-Nachwuchs wird, vermag aktuell niemand zu sagen, aber fest steht, dass es eine nächste Saison geben wird. Auch in der Phase voller Unwägbarkeiten muss diese planungstechnisch in Angriff genommen werden. Welche Probleme dabei entstehen, wird im Gespräch mit den Verantwortlichen des FC Iserlohn deutlich, der die größte und leistungsstärkste Jugendabteilung im Kreis stellt.

Die allgemeine Sorge kommt in einer zentralen Frage zum Ausdruck: Wer ist noch dabei, wenn es irgendwann wieder mit Volldampf losgehen darf? Jörg Pantring, der Nachwuchschef des FCI, geht davon aus, dass es bei den jüngeren Jahrgängen eher unproblematisch wird. „Die Kleinen wollen Fußball spielen, aber bei den älteren Spielern bin ich da nicht so sicher.“ Mancher, so Pantring, werde sich möglicherweise die Frage stellen, ob der Aufwand weiterbetrieben werden soll. Schließlich fordert die Schule ihren Tribut, und während der Pandemie könnten sich andere Freizeitinteressen entwickelt haben.

Oliver Ruhnert, der sportliche Leiter, geht davon aus, dass man sich mit Online-Training nur notdürftig über Wasser halten kann. „Es machen nicht alle mit, einige sind in den letzten Monaten faul geworden, und die motorischen Probleme werden wir zu spüren bekommen.“ Er rechnet damit, dass es etliche Aussteiger geben wird und prognostiziert für den gesamten Nachwuchsfußball: „Wir werden Mannschaften verlieren.“

Derzeit führt er Gespräche mit den Nachwuchstrainern des Vereins, schließlich soll schnellstmöglich geklärt werden, wie die Verantwortlichkeit in den einzelnen Jahrgängen in der nächsten Saison aussehen kann. Wobei die Ligenzugehörigkeit nicht in allen Fällen absehbar ist. Einig sind sich die Iserlohner, dass es eine Wiederaufnahme der unterbrochenen Serie und auch eine Wertung geben muss.

Pantring hält eine Wertung der Spielzeit für notwendig

„Im letzten Jahr sind schwache Mannschaften in den Ligen geblieben, weil man den Abstieg ausgesetzt hat. Wenn sich das wiederholt, sinkt die Qualität weiter“, sagt Jörg Pantring, der zudem darauf baut, dass sich im Verband die Einsicht breit macht, dass 14er Ligen Standard sein müssen. Und nicht wieder unnötig viele kleinere Gruppen in den einzelnen Spielklassen.

In einer Situation, in der seit Ende Oktober kein Ball rollt und demzufolge auch keine Sichtung talentierter Spieler möglich war, wird die Besetzung der künftigen Kader schwierig. Man kennt die eigenen Leute, aber welche externen Zugänge kommen in Frage? „Wir leben in der Vergangenheit und haben Jungs auf dem Zettel, die man schon einmal beobachtet hat,“ sagt Ruhnert. Ebenso wie Pantring stellt er sich darauf ein, dass die Kader später als gewöhnlich formiert werden, schließlich möchte man geeignete Kandidaten wenigstens zum Probetraining bitten. Gleichzeitig geht es auch darum, aktuelle Spieler zu halten, denn aus den Nachwuchsleistungszentren gingen in den letzten Wochen Anfragen beim FCI ein. Aber das Abwandern der eigenen Talente ist so ziemlich das Letzte, was man derzeit gebrauchen kann.