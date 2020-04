Wer ist wirklich der Beste im Fußball-Kreis?

So mancher Fußball-Funktionär, der in diesen Tagen über die Folgen des Saisonabbruchs und auch über eine halbwegs gerechte Aufstiegsregelung sinniert, mag vielleicht bedauern, dass es in Westfalen nur das Szenario Abbruch mit Wertung geben soll. Ein Fußballspiel, das nach 60 Minuten abgebrochen wird, muss wiederholt werden. Wird eine gesamte Spielzeit nach zwei Dritteln gestoppt, ist ein Neustart und ein „alles auf Null“ nach dem klaren Votum der Vereine jedoch indiskutabel.

Damit sind die Funktionsträger in Kreisen und Verbänden nun gefordert, Lösungen zu finden. Auch im Nachwuchsbereich, was sich zum Teil noch komplizierter gestaltet als bei den Senioren. Michael Lange, der Vorsitzende des Kreisjugendausschusses, kann ein Lied davon singen. Während es in den überkreislichen Nachwuchsligen am Ende genauso gehandhabt werden dürfte wie in den Spielklassen der Männer und Frauen - keine Absteiger, nur Aufsteiger, die nach der Hinrundentabelle oder der letzten Tabelle (ergänzt um eine Quotientenregelung) ermittelt werden - ist der Übergang von der Kreis- zur Bezirksebene ein echtes Problem.

Gewöhnlich wird in den Altersstufen der A- bis D-Junioren der Beste eines Kreises bis Mitte oder Ende Mai ermittelt, der dann in eine Aufstiegsrunde einsteigt, um sich für die Bezirksliga zu qualifizieren. „Aufstiegsrunden kann man vergessen. Wann sollen die ausgetragen werden?“, erklärt Lange. Es müssen also Mannschaften benannt werden, die ohne Umweg einen Platz in der Bezirksliga bekommen. Hier könnte man wie in anderen Ligen auch die Hinrunden- oder die Abbruchtabelle zurate ziehen. Bei den A-Junioren würde auf diese Weise Sinopspor Iserlohn den Aufstieg schaffen. Richtig kompliziert wird es aber beispielsweise bei den B-Junioren, wo vor Ort der Meister in einer Qualifikationsrunde ermittelt wird. Und in der wurden bis zum Abbruch erst zwei Spieltage bestritten. Der SC Hennen gewann beide, der BSV Menden spielte erst einmal und siegte mit 21:0. Wer ist der Bessere?



„Wir machen das bei B- und D-Junioren, andere Kreise tragen in allen Altersstufen solche Runden aus. Die haben noch mehr Probleme“, meint der Jugendobmann, der aber zuversichtlich ist, dass man auf Ebene der Kreise eine einheitliche Regelung finden kann. Absehbar ist jedoch, dass es ohne Aufstiegsrunden einen Massenansturm auf die Bezirksliga geben wird. Aufstocken oder zusätzliche Staffeln wären nach Langes Überzeugung die Konsequenz. Er mahnt an, dass Vereine verantwortungsbewusst mit ihrem Startrecht umgehen sollten. „Man muss wissen, ob man wirklich eine Mannschaft zusammenbekommt.“ Dass es nach der nächsten Saison einen vermehrten Abstieg geben wird, ist ohnehin unausweichlich.

Aufstockung der Bezirksligen oder zusätzliche Staffeln?

Bei den Zukunftsplanungen macht er bei den Vereinen oftmals eine gewisse Blauäugigkeit aus. „Wer garantiert denn, dass die Kinder nach der Krise alle wieder zum Fußball zurückkehren? Weiß man, ob die Eltern ihrem Nachwuchs das überhaupt noch erlauben?“ Er empfiehlt daher, vorsorglich schon einmal über Spielgemeinschaften nachzudenken.

Michael Lange hält es auch für dringend geboten, in diesen Zeiten die Statuten zu überarbeiten. „Wenn ein Spieler sechs Monate lang nicht für einen Verein gespielt hat, kann er beliebig wechseln, ohne auf eine Freigabe achten zu müssen.“ Die Zwangspause durch Corona darf daher nach seiner Überzeugung nicht mitgerechnet werden. „Wenn auf diese Weise den kleinen Vereinen noch Ausbildungsentschädigungen vorenthalten werden, haben sie ein weiteres Problem.“

Der Vorsitzende des Jugendausschusses stellt sich auf stressige Wochen ein und weiß, dass er es nicht allen recht machen wird. „Viele haben nur ihre eigenen Interessen im Auge, was ich ja verstehen kann. Aber sie sollten sich zumindest bemühen, sich auch einmal in meine Lage zu versetzen.“