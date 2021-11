Wettkampf-Comeback führt zu WM-Silber in Lissabon

Iserlohn. Die Iserlohner Judoka Ulla Loosen erkämpfte mit ihrem Partner Wolfgang Dax-Romswinkel die Silbermedaille in der Ju-no-Kata bei der WM in Lissabon.

Die lange Zwangspause ist beendet und die Erfolgsserie geht weiter: Die Iserlohner Judoka Ulla Loosen erkämpfte mit ihrem Partner Wolfgang Dax-Romswinkel die Silbermedaille in der Ju-no-Kata bei den Kata-Weltmeisterschaften in Lissabon. Zuletzt hatte das Judo-Duo bei der WM 2019 in Südkorea Gold gewonnen. Jetzt ging es nach der Corona-Zwangspause gleich wieder mit einer WM los: Die Mission Titelverteidigung verpasste das Team hauchdünn.

Athletik und Technik in der Coronapause verbessert

Auch wenn es keine Wettkämpfe gab, haben die beiden inzwischen 61-Jährigen intensiv an ihrer Athletik gearbeitet und an der Technik gefeilt – immer mit dem „Tag X“ vor Augen. Geprägt war das Wettkampf-Comeback von den Bestimmungen des Covid-Protokolls der Internationalen Judo-Föderation: Vollständig geimpft plus PCR-Test vor der Reise und direkt vor Ort im Hotel sowie nach zwei Tagen noch einmal ein Schnelltest. So geschützt durften sich die 206 Athletinnen und Athleten aus 25 Ländern in ihrer Blase frei bewegen.

Trainiert wurde in einem eigens dafür hergerichteten Raum im Hotel – jeden Tag durften sich bis zu 30 Personen für eine Stunde dort einbuchen. Am Wettkampftag selbst bekamen alle zum ersten Mal die Halle mit den dort ausgelegten Wettkampfflächen zu Gesicht. Es blieben nur knapp 20 Minuten Zeit, um sich an den Untergrund und die Größe zu gewöhnen, dann startete der Wettkampf in der vorher ausgelosten Reihenfolge. Im Ju-no-Kata waren 19 Athletenpaare in zwei Pools verteilt: Ulla Loosen und Wolfgang Dax-Romswinkel starteten an siebter Stelle im Zehner-Pool. Die Anspannung war enorm, schließlich galt es, den Titel zu verteidigen und das gegen japanische Konkurrenz. Der Poolsieg gelang deutlich vor Spanien und Italien. Im Finale trafen dann die drei Ersten aus beiden Gruppen aufeinander, und das heimische Duo steigerte sich noch einmal deutlich, aber die beiden japanischen Schwestern hatten diesmal die Nase vorn. Die übrige Konkurrenz konnte auf Abstand gehalten werden.

Nächste WM in Krakau schon fest im Visier

Die beiden Routiniers im deutschen Team betonten jedoch, dass sie nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen haben. Nach wie vor ist es sehr schwer, den japanischen Sportlern Titel abzuringen – gehen doch viele Wertungsrichter von der Perfektion aus dem Mutterland des Judo aus. Aber Loosen/Dax-Romswinkel werden sich auch bei der nächsten WM, die im kommenden Jahr im polnischen Krakau stattfinden soll, dieser Herausforderung stellen.

