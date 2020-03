Wichardt für Abbruch der Rollhockey-Saison

Iserlohn. Eine Woche ist nun vergangen, seit der Deutsche Rollsport- und Inlineverband (DRIV) alle Rollhockey-Wettbewerbe und Trainingsmaßnahmen auf Bundesebene vorläufig bis zum 30. April eingestellt hat. Einen Notfallplan hatte Maren Wichardt, Spielertrainerin des Damen-Bundesligateams der ERG Iserlohn, zu diesem Zeitpunkt nicht in der Schublade liegen. Sie werde ihren „Mädels“ Aufgaben geben, um sich fit zu halten – für den Fall der Fälle, dass die Saison doch noch zu Ende gespielt werden sollte. Sie selbst hält das für keine optimale Lösung.

„Grundsätzlich vertrete ich die Auffassung, dass sich der Rollhockeyverband ein Vorbild an der Eishockeyliga nehmen sollte und die Saison ohne Meister und Pokalsieger beenden sollte“, sagte sie auf Nachfrage und begründete: „Nach so einer langen Pause ist es nicht zielführend direkt in die Play-offs und die Finalspiele um den Pokal einzusteigen. Die Vergabe der Europapokalplätze kann auch am Tisch gelöst werden.“

Der DRIV-Plan sieht momentan noch vor, dass die beiden Pokal-Halbfinals vom 28. März auf Anfang Mai verschoben werden und das Finale mit Hin- und Rückspiel wie geplant am 16./17. Mai steigen kann. In der Bundesliga haben die ERGI-Damen nach derzeitigem Stand noch zwei Partien auszutragen. Und auch die Play-off-Spiele, für die Maren Wichardts Team bereits sicher qualifiziert ist, fallen in die vom Verband ausgerufene Pause. Für Anfang Mai ist bereits das erste Finalspiel um die Deutsche Meisterschaft vorgesehen.