Wie aus einem Hemeraner Jugendangebot Sportkarrieren wurden

Hemer. Drei Nachwuchs-Football-Talente der Hemer Cave Bears spielen jetzt in der NRW-Auswahl Green Machine.

2020 starteten Dennis Fidler und Christian Martello, Jugendtrainer der Iserlohn Titans, in Kooperation mit dem Jugendzentrum der Stadt Hemer das American-Football-Angebot „Hemer Cave Bears“ (Hemeraner Höhlenbären). Das nahmen auch Thijs Lee Bannuscher, Ben Stenner und Sebastian Görmann wahr, die durch das Angebot der „Hemer Cave Bears“ fasziniert von American Football waren.

Hemeraner Trio gehört zu den 50 besten NRW-Football-Talenten

Von den „Cave Bears“ ging es nun für die Jungs in einen richtigen Football-Verein zu den TuS Iserlohn Titans, wo die Beiden ihre erste Football-Saison absolvierten und Vizemeister in ihrer Liga wurden. 2022 war ein großes Jahr für die Jungs, die sich in mehreren Camps auf das Try-Out für die NRW-Auswahl vorbereiteten. Mitte August konnten sie dann ihr Können unter Beweis stellen, neben Thijs, Ben und Sebastian, die sich für die U14-Auswahl qualifizierten, konnten sich noch zwei weitere Talente der Titans, Gian-Luca Martello und Julien Joel Voß, in der U16-Auswahl etablieren.

Für alle fünf hieß es nun: Sie sind unter den besten 90 in NRW, und es ging vom 6. bis 16. Oktober nach Kroatien in das größte American-Football-Camp Europas, um ihr Können erneut unter Beweis zu stellen und einen von 50 Plätzen im Team zu ergattern (wie berichtet).

U14 „Green-Machine“ trifft in Wien auf die Auswahl Österreichs

Für Sebastian Görmann und Gian-Luca Martello (verletzungsbedingt) hat es am Ende nicht gereicht. Für Thijs Lee Bannuscher, Ben Stenner und Julien Joel Voß – alle drei Hemeraner – gab es hingegen gute Nachrichten, sie haben es in die Teams der „Green Machine“ geschafft und gehören damit zu den jeweils 50 Besten in ihren Altersgruppen. „Grüne Maschinen“ nennen sich die NRW-Auswahlteams aufgrund ihrer grünen Trikotfarben. Für Julien Joel Voß geht es mit der „U16-Green Machine“ zum Future Bowl nach Weinheim, wo sie gegen die Baden-Württemberg Lions (Auswahlmannschaft Baden-Württemberg) antreten.

Für Thijs Lee Bannuscher und Ben Stenner, geht es mit der „U14-Green Machine“ vom 24. bis zum 27. November sogar in die Hauptstadt Österreichs zum Next-Generation-Bowl nach Wien. Dort spielen sie am 27. November gegen das Team Österreich.

Zurzeit trainieren die „Hemer Cave Bears“ jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr in Westig in der Turnhalle der Diesterwegschule an der Schulstraße 3. Bei Interesse oder Fragen stehen Björn Braun (b.braun@hemer.de) oder Patrizia Vogel (p.vogel@hemer.de) zur Verfügung.

