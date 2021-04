Viele offene Fragen bei LAZ Iserlohn und TV Deilinghofen

Iserlohn. Heimische Leichtathletikvereine bieten reduzierten Trainingsbetrieb an und können keine Wettkämpfe planen.

Die Leichtathleten sind es eigentlich gewohnt, nach den Osterferien ihr Trainingsprogramm in kompletter Besetzung ins Stadion zu verlegen, doch das geht auch in diesem Jahr nicht. Individualtraining ist aber möglich, ebenso das gemeinsame Üben von bis zu zehnköpfigen Nachwuchsgruppen, sofern die Teilnehmer nicht älter als 14 Jahre sind. Doch nicht alles, was theoretisch machbar wäre, wird vor Ort auch umgesetzt.

„Bei uns trainieren die älteren Aktiven zu zweit, aber bei den jüngeren machen wir derzeit wegen der hohen Inzidenzwerte noch nichts“, berichtet Ansgar Bochynek, der Vorsitzende des LAZ Iserlohn. Ganz ähnlich verfährt man beim TV Deilinghofen. „Bei Kindern ist es einfach schwer zu kontrollieren, ob auch immer alle Regeln eingehalten werden. Aber für die über 14-Jährigen würden wir gern das Angebot beibehalten“, sagt Klubchef Andre Mörschler.

Obligatorische Tests für Wettkampfteilnehmer?

Er wäre mit seinem Team in diesen Tagen normalerweise mit der Vorbereitung der ersten Vereinsveranstaltungen des Jahres beschäftigt. Doch der Maifrühschoppen entfällt ebenso wie die Kreis-Mehrkampfmeisterschaften im nächsten Monat im Felsenmeerstadion. Dass erneut am 1. Mai Ruhe rund um die Turnhalle an der Erborst herrscht, bedeutet für den Verein einen erheblichen Einnahmeausfall. Die erzwungene Absage und das allgemeine Verbot des Hallensports hat aber auch eine gute Seite. In dieser Woche kann mit der Renovierung der Heizungsanlage in der Halle begonnen werden.

Mit Blick auf die weiteren Leichtathletikwettkämpfe seines Vereins ist Mörschler skeptisch. „Bei Landesmeisterschaften kann man den Aufwand zur Umsetzung des Hygienekonzepts ja bewältigen, aber ein kleiner Verein schafft das nicht.“ Er denkt dabei auch an die wohl bis Juni geltende Vorgabe, dass sich alle Wettkampfteilnehmer einem Schnelltest unterziehen müssen.

Beim LAZ Iserlohn hatte man sich auf die Gastgeberrolle für die NRW-Mannschaftsmeisterschaft der Senioren am 2. Mai gefreut, doch diese findet nicht statt. Im Programm steht aber weiter das Sauerländer Nachwuchsmeeting am 13. Juni. Für die Vereine war es ratsam, die geplanten Veranstaltungen wie gewohnt anzumelden, was nach den Vorgaben des Verbandes spätestens acht Wochen vor dem Termin zu erfolgen hat.

Westfalenmeisterschaften sollen möglichst stattfinden

„Zur Not muss man eben wieder absagen, und das läuft zum Glück ganz unbürokratisch“, erläutert Ansgar Bochynek. Wenn ein Sportfest wegen Corona ausfallen muss, werden dem Veranstalter keine finanziellen Nachteile entstehen. Der Verband will bereits gezahlte Gebühren zurückerstatten - oder diese gar nicht erst einziehen, wenn die Absage frühzeitig erfolgt.

Bei der Frühjahrstagung der Vorsitzenden der Kreis-Leichtathletik-Ausschüsse mit dem Verbands-Leichtathletik-Ausschuss wurde beschlossen, dass für jede Altersgruppe zumindest noch eine Westfalenmeisterschaft stattfinden soll. Soweit die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung das hergeben und die zuständigen Behörden es genehmigen, sollen u. a. die NRW-Meisterschaften für Männer/Frauen am 16. Mai in Recklinghausen, die Jugendmeisterschaften (U16 bis U20) am 5./6. Juni im Rahmen der Ruhr-Games in Wattenscheid und die Mehrkampfmeisterschaften am 12./13. Juni in Lage stattfinden.

Bei der Tagung, an der auch Bochynek teilnahm, wurde betont, dass sich die digitale Teilnehmer-Registrierung durch die FLVW-Check-In-App als sehr nützlich für das Vereinstraining und für Veranstaltungen herausgestellt hat. Sie wird schon von mehr als 800 Vereinen genutzt, ermöglicht eine coronaschutzgerechte Registrierung und Nachverfolgung und ist spezieller auf den Sport zugeschnitten als die Luca-App.

„Wir haben ja noch unser Hygienekonzept vom letzten Jahr in der Schublade, das gut funktioniert hat. Ich hoffe daher, dass wir im Sommer noch die Chance bekommen, auch hier in Iserlohn Sportfeste anzubieten“, sagt Bochynek.