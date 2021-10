Wohlfühloase mit Ambitionen

DIe Damen des SC Hennen starten am Sonntag mit dem Derby gegen Schwerte in die neue Oberliga-Saison.

Hennen. Die Oberliga-Damen des SC Hennen starten mit dem Derby beim VC Schwerte in die neue Saison. Das Team will oben mitspielen.

Nach der fast auf den Tag genau einjährigen, coronabedingten Zwangspause starten die Oberliga-Volleyballerinnen des SC Hennen in die neue Saison. Möglicherweise ist es ein gutes Omen für die Zebras, dass dort, wo vor dem Meisterschaftsabbruch das letzte Spiel ausgetragen wurde, nun auch der Neustart im Derby beim VC Schwerte erfolgt. Damals siegten die Hennenerinnen mit 3:1 und thronten auf der Spitzenposition – einen Rang, den sie abermals anstreben.

Statt zwei gibt es in dieser Saison drei Oberliga-Staffeln, zwei mit sieben und eine mit neun Mannschaften. So will der Verband sicherstellen, dass die Saison so oder so zu Ende gespielt werden kann, falls es zu einem Lockdown und einer Pause kommen sollte. Der SC Hennen befindet sich unter den sieben Klubs in der Staffel 3. Nur die drei Meister steigen auf, die drei Schlusslichter ab.

Vor fünf Monaten haben die Zebras unter der Leitung von Christoph Schulte das Training aufgenommen. Schulte ist ein Dauerbrenner in Hennen und schon mehr als 20 Jahre als Trainer für die erste Mannschaft verantwortlich. „Es macht noch immer Spaß“, versichert Schulte. Der Verein sei gut strukturiert und habe sich unter Abteilungsleiter Christian Rabe beständig weiter entwickelt.

Der SC Hennen gilt in Volleyballkreisen als Wohlfühloase, ein Abschluss von Schultes Epoche ist auf absehbare Zeit nicht in Sicht. Dafür endet eine andere Ära. Natascha Marks war als Mannschaftskapitänin die Leitfigur, jetzt hat sie beschlossen, nach 15 Jahren aus privaten Gründen ihre aktive Karriere zu beenden. Ihre Teamgefährtinnen haben ihr im Rahmen einer kleinen Party einen schönen Abschied bereitet, wobei einige Tränen flossen. Gänzlich wird „Taschi“ dem Verein aber nicht den Rücken kehren. Als Co-Trainerin will die 35-Jährige zumindest bei den Spielen an der Seitenlinie stehen und mit Schulte die Mannschaft coachen.

Bei „Taschis“ Abschiedsparty fließen auch einige Tränen

Die Nachfolge von Marks übernimmt ein Duo. Erste Mannschaftskapitänin ist Rahel Oefner, ihre Stellvertreterin Kirstina Rabe. Beide sollen die Ansagen des Trainers aufs Feld transportieren. „Einer allein kann man nicht zumuten, was Natascha in den letzten Jahren gemacht hat“, unterstreicht Schulte noch einmal den Stellenwert seiner künftigen Assistentin. Neben Marks ist auch Janina Westebbe (Studium in Berlin) nicht mehr dabei. Trotzdem sieht der Trainer die Mannschaft gut aufgestellt, zumal vom Rivalen Schwerte mit Steffi Zegarac eine echte Verstärkung gekommen ist, die für noch mehr Stabilität in der Annahme sorgen kann und deren starke Aufschläge beim Gegner gefürchtet sind.

Ansonsten ist der Kader zusammengeblieben. Das Saisonziel ist klar. „Wir wollen oben mitspielen“, sagt Trainer Schulte. Kein leichtes Unterfangen, denn in der kleineren Staffel kann sich jede Niederlage auswirken. „Man kann sich nicht irgendwie durchwursteln, dafür sind die Gegner alle zu gut. Wer nicht ordentlich spielt, der verliert. Wir müssen immer um jeden Punkt kämpfen und sofort Vollgas geben.“ So wird das Derby in Schwerte am Sonntag in Schwerte (17 Uhr, Alfred-Berg-Sporthalle) gleich zu einer echten Standortbestimmung. „Das ist ein Gegner, der uns alles abverlangen wird“, weiß ein personell sorgenfreier Schulte: „Ich hätte mir zum Reinkommen in den Liga-Alltag eine etwas leichtere Aufgabe gewünscht.“

