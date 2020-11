Eishockey Young Roosters dürfen in der Not auf Zahlungen hoffen

Iserlohn. Der Förderverein Deutscher Eishockeynachwuchs schüttet beim DEL-Start wieder Geld aus, aber weniger als üblich.

Mit dem Start der DEL-Saison in dreieinhalb Wochen wird sich höchstwahrscheinlich auch die wirtschaftlich prekäre Situation im Nachwuchsbereich vieler Eishockeyvereine entspannen. Zumindest gilt das für die sogenannten Fünf-Sterne-Klubs wie die Young Roosters.

Als Geschäftsführer Swen Freeth Anfang Oktober die Situation skizzierte, sprach er von einem „Topf“, in den die Profivereine während des Spielbetriebs Geld einzahlen, das dann an die besten Jugendabteilungen in der Bundesrepublik ausgeschüttet wird. Das geschieht durch den Förderverein Deutscher Eishockeynachwuchs, für dieses Fördersystem machte sich einst der frühere Roosters-Coach Ulrich Liebsch stark. Von einer Förderung profitiert zum Beispiel auch eine Nachwuchsabteilung, wenn aus ihr ein Spieler ein Spieler hervorgegangen ist, der in der DEL die Marke von 100 Spielen erreicht hat.

Transfers in die NHL täten der Einkommenssituation gut

DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke bestätigte nun auf Nachfrage der Heimatzeitung: „Der Topf wird auch in der kommenden Saison gefüllt, und es wird auch Geld ausgeschüttet.“ Allerdings ist der Umfang auf beiden Seiten geringer. Tripcke begründet dies, indem er den Weg nachzeichnete, wie das Geld zunächst in den Topf hineingelangt. Das geschieht durch drei Quellen: „Einzahlungen tätigen die Sponsoren, es fließt Geld hinein, wenn Spieler aus der DEL in die NHL wechseln, und ein Teil der Spielergehälter füllt den Topf.“ Tripcke zögerte nicht lange, um mit einem „aber“ fortzufahren: „Es wurden zwar Spieler in Nordamerika gedraftet, zu Transfers ist es aber nicht jetzt nicht gekommen. Und wir alle wissen, dass die Spieler in der Liga auf eine Menge Geld verzichten. Es ist also erheblich weniger Geld im Topf vorhanden als zu normalen Zeiten, deswegen wird auch erheblich weniger Geld ausgeschüttet.“ Tripcke schloss aber auch nicht kategorisch aus, dass es noch zu Transfers aus Deutschland in die stärkste Liga der Welt kommen könnte. Das würde die Einkommenssituation der Fünf-Sterne-Nachwuchsabteilungen verbessern.