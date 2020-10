Young Roosters in finanziellen Nöten

Iserlohn. Fehlende DEL-Spiele reißen Loch in sechsstelliger Höhe in die Kasse. Mehrere Rettungsaktionen sind geplant.

Die Corona-Krise hat auf den ersten Blick keine Auswirkungen auf die heimischen Sportvereine. Schließlich geht es beinahe überall wieder um Punkte, und eine gewisse Konkurrenzfähigkeit ist auch nicht von der Hand zu weisen. Die Fußballer freuen sich sogar über lange nicht mehr erreichte Zuschauerzahlen. Doch jetzt hat der erste Verein Alarm geschlagen, es ist der Iserlohner EC.

Betroffen sind die Young Roosters, deren insgesamt zwölf Teams in acht Altersklassen die gerade erst begonnene Saison nicht zu Ende spielen können, wenn ihnen nicht geholfen wird. Darüber wurden in den vergangenen Tagen zunächst die Eltern der Spieler sowie die Sponsoren informier

Situation ist ohne Maßnahmen „existenziell gefährlich“

Auch der Marketingkreis, der gezielt den Nachwuchs unterstützt, hat sich bereits zweimal getroffen, um Wege aus der Krise zu finden. Bei der Auftaktrunde bezogen Bob Paton als Vorsitzender der Young Roosters und Geschäftsführer Sven Freeth ausführlich Stellung zur Lage. „Wir befinden uns in einer existenziell gefährlichen Situation“, machte Freeth deutlich, wies aber darauf hin, dass der Eishockey-Nachwuchs am Standort Iserlohn damit nicht alleine dasteht.

Gut 500.000 Euro benötigen die Young Roosters zur Finanzierung einer Saison. Zu jeweils etwa einem Drittel deckt sich der Etat durch Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse der Roosters GmbH. Doch die verdient momentan auch kein Geld, da der DEL-Spielbetrieb ruht. Und weil das so ist, zahlt momentan auch kein Verein in einen Topf des Deutschen Eishockey-Bundes ein, aus dem jährlich zwischen 40.000 und 60.000 Euro an den Nachwuchs ausgeschüttet werden. Der Domino-Effekt geht noch weiter: Während der Heimspiele verdienen die Young Roosters am Verkauf von Speisen und Getränken, dadurch kommt im Laufe einer Saison ebenfalls ein fünfstelliger Betrag zusammen. Auch eine Spendendose geht während der Partien durch die Zuschauerreihen, wodurch pro Heimspiel etwa 300 Euro eingenommen werden – bei 26 Partien allein während einer klassischen Hauptrunde unter normalen Bedingungen kommt dabei am Saisonende ein weiterer stattlicher Betrag zusammen. Dritter entscheidender Einnahme-Posten sind Sponsorengelder. Am Freitagmorgen bezifferte Paton die zu schließende Lücke auf rund 120.000 Euro.

An Ideen, wie kurzfristig Geld in die Kassen gelangen kann, mangelt es nicht. Allein bei der ersten Zusammenkunft des Marketingkreises kamen die Vorschläge im Minutentakt. Was davon letztendlich umgesetzt wird, soll in der kommenden Woche präsentiert werden. Bob Paton kündigte aber bereits die Aktion „1000 mal 100“ an. „Wenn wir 1000 Leute finden, die bereit sind 100 Euro zu spenden, haben wir schon ganz viel erreicht. Aber wir werden mit mehreren Aktionen angreifen.“

Einige Zuwendungen haben die Young bereits erhalten oder in Aussicht. Durch den Verkaufserlös des Sonderheftes „Gemeinsam – das Magazin“, konnten die Ultras Iserlohn einen Spendenscheck über 360 Euro überreichen, und erst vor wenigen Tagen ging die Nachricht am Seilersee ein, dass die Teilnahme am „SpardaLeuchtfeuer“, einem Vereinswettbewerb der gleichnamigen Bank, 5000 Euro eingebracht hat. Und weil man angesichts des fünften Platzes so gut abgeschnitten hat, besteht die Aussicht auf noch mehr Geld.

Große Hoffnungen setzen die Verantwortlichen am Seilersee in die noch bevorstehenden Gespräche mit den Stadtwerken und deren Bädergesellschaft. Kommt eine Vereinbarung über die Reduzierung der Kosten für die Nutzung der Eisfläche zustande, wäre ein weiterer wichtiger Schritt getan.