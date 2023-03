Young Roosters starten mit Niederlage ins DNL 2-Finale

Iserlohn. Mit 3:6 (1:1, 1:3, 1:2) verloren die Young Roosters das erste Playoff-Finalspiel in der DNL 2 gegen den EC Bad Tölz.

Insgesamt fing sich der IEC vier Kontertore ein und geriet so im zweiten Drittel ins Hintertreffen. Am Sonntag und 12 Uhr steigt in der Best-of-five-Serie das zweite Finale in der Eissporthalle am Seilersee.

„Sie haben uns ausgezockt. Wir haben uns nicht an unser System gehalten und standen offensiv oft zu tief. Das hat Bad Tölz mit ihrem Konterspiel ausgenutzt“, resümierte Artur Grass nach der ersten Niederlage seit dem 18. Dezember 2022. In der Hauptrunde verloren die Young Roosters ihre beiden einzigen Heimspiele gegen den EC Bad Tölz.

Knapp 1000 Zuschauer sorgten im ersten Playoff-Finale zwischen den Young Roosters und dem EC Bad Tölz für einen würdigen Rahmen in der Eissporthalle am Seilersee. Sie sahen von Beginn an eine intensive Partie, in der beide Teams ordentlich zur Sache gingen. Während unter der Woche beim IEC hinter einigen Spielern Fragezeichen standen, konnte Trainer Artur Grass dann doch auf vier komplette Reihen setzen, wobei Christian Schiling nach einigen Wechseln krankheitsbedingt passen musste. Mit Daniel Seibel und Kristers Donins fehlten zudem zwei Leistungsträger.

Prompter Ausgleich nach zweimaliger IEC-Führung

Sportlich fair begrüßten die beiden Teamkapitäne vor Anpfiff jeweils die gegnerischen Trainer, ehe es auf dem Eis los ging. Tim Lutz nach 30 Sekunden und Nils Elten (3.) besaßen für den IEC die ersten Chancen. Glück hatte sie dagegen, dass Sihiling (5.) am Tor vorbeizog, als IEC-Goalie Adam Gerhardt schon geschlagen war. Tim Lutz sorgte dann für die umjubelte Führung der Young Roosters. Nachdem er im ersten Versuch noch über die Scheibe geschlagen hatte, war der zweite Schuss erfolgreich. Doch die Freude hielt nicht lange an. Nach einem offensivem Scheibenverlust zog Sahanoglu davon und netzte zum Ausgleich ein. „Bad Tölz spielt wie erwartet. Wir müssen uns im Aufbau cleverer anstellen“, so Sportchef Axel Müffeler in der Drittelpause.

Im zweiten Drittel sorgte Nils Elten nach nur 18 Sekunden für die erneute Führung. Nach Lennard Nielecks Schuss war er für den Torwart-Abpraller zur Stelle. Doch auch hier schafften die Gäste den postwendenden Ausgleich. Erneut standen die Young Roosters offensiv zu tief, sodass Sihiling einen schnellen Konter zum 2:2 nutzte. Im zweiten Drittel haderten die Young Roosters zunehmend mit dem System der Oberbayern. Die Entstehung des 2:3 war eine Kopie des ersten Gegentreffers. David Dolinenko und Nieleck (27.) verpassten im Anschluss das 3:3, während Kästele nach einem erneut schnellem Vorstoß Lukas Jung und Gerhardt zum 2:4 tunnelte.

Kalte Dusche nach Torwartwechsel im Schlussdrittel

Weil Adam Gerhardt nicht hundertprozentig fit war, entschied sich Artur Grass für einen Torwartwechsel im Schlussdrittel. Dort wurde Davids Budas nach nur 18 Sekunden durch Späths Schlagschuss kalt erwischt. Und mit Sihilings Konter zum 2:6 war die Partie entschieden. Auch wenn Jelle Julien noch auf 3:6 verkürzen konnte und in den letzten zehn Minuten die Young Roosters noch weitere gute Chancen besaßen, reichte es nicht mehr zur Aufholjagd.

Trotz der Niederlage war nach Spielende niemand in der Kabine niedergeschlagen. „Wir hatten genug Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. Die Jungs ärgern sich, dass sie die Chancen nicht genutzt haben“, so Artur Grass. In Spiel zwei wollen die Young Roosters die Serie wieder ausgleichen. „Wir werden uns besser auf Bad Tölz einstellen müssen“, erklärt Artur Grass, der auch hofft, dass zu den Ausfällen nicht weitere hinzukommen.

IEC-Tore: 1:0 (14:44) Lutz (Elten, Zaytsev), 1:1 (16:25) Sahanolglu (Oberhöller, Sticha), 2:1 (20:18) Elten (Nieleck, Lutz), 2:2 (20:29) Sihiling (Sticha, Hörmann), 2:3 (23:43) Späth (Zöhren, Waizmann), 2:4 (32:28) Kästele (Zöhren, Pelg), 2:5 (40:18) Späth (Kästele), 2:6 (49:31) Sihiling (Sticha, Sahanoglu), 3:6 (50:14) Julien (Nieleck)

Strafminuten: IEC 0, ECT 2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe