Young Roosters stoßen Tür zur Meisterschaft ganz weit auf

Kühe, Schweine, Meisterschaft - Durch das 4:1 halten die Young Roosters am Sonntag alle Trümpfe zur Meisterschaft in der Hand.

Bad Tölz. Matchpuck für die Young Roosters im DNL2-Finale! Nach dem 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)-Sieg beim EC Bad Tölz fehlt dem U20-Team am Sonntag nur noch ein Sieg zum Titel.

Durch die Rückkehr von Daniel Geiger konnte Artur Grass auf vier starke Reihen in dritten Finalspiel bei EC Bad Tölz setzen. Lukas Jung, hinter dem am Donnerstag noch ein Fragezeichen stand, meldete sich ebenfalls einsatzbereit und bildete mit Alex Lauer die vierte Verteidigung.

Geiger und Bußmann legen Grundstein zum Sieg

Die Young Roosters verschafften sich mit einem robusten Auftritt von Beginn an Respekt im gut besuchten Tölzer Eisstadion. Die Gastgeber agierten wie erwartet mit einem frühen Forechecking und kamen durch Späth (1.) und Kästele (4.) zu guten Möglichkeiten die Davids Budas im IEC-Kasten aber sicher vereitelte. Der Young Roosters-Goalie strahlte insgesamt viel Ruhe und Sicherheit aus. Ebenso sicher stand die Abwehr der Sauerländer, die häufig gute Lösungen fand, um sich von gegnerischen Druck zu befreien. „Mir war das aber zu passiv“, gab sich IEC-Coach Artur Grass damit aber nicht zufrieden. Jelle Julien (2.) hatte für den IEC die erste Großchance. Ihre Spielstärke stellten die Young Roosters bei der Führung unter Beweis. Eingeleitet von Leon Bußmann legte Lennard Nieleck auf Daniel Geiger ab, der per Rückhand zum verdienten 1:0 einschob. Weniger Gefallen dürfte Artur Grass im Anschluss an den beiden Strafzeiten von Noah Hahn und Nils Elten im Powerplay (12.) gehabt haben. Ansonsten agierte die Gäste weitestgehend diszipliniert. Kurz vor Drittelende vergab Geiger nach schönem Pass von Nieleck das 2:0.

Nach der Pause ließ zunächst Tim Lutz seine Großchance liegen, als er am leeren Tor über die Scheibe schlug. Ganz stark machte es dann Bußmann, der sich nach Kronhardts Pass gegen Manhart durchsetzte und den Tölzer Goalie im Abschluss keine Chance ließ. Im Anschluss blieb der IEC zu passiv, wodurch der ECT über Sihiling (31.) und Zöhren (33.) zu guten Chancen kam. Glück hatten die Blau-weißen, als Sahanoglu (35.) nach Bußmanns dummer Strafe nur den Pfosten traf. Kurz vor der zweiten Pause sicherte Budas mit einem starken Save gegen Kästele die Zwei-Tore-Führung.

Artur Grass hadert trotz 2:0-Führung mit Teamleistung

Trotz der 2:0-Führung war Artur Grass ganz und gar nicht zufrieden mit dem Auftritt seines Teams. „Ich bin laut geworden in der Kabine. Die Art und Weise wie wir gespeilt haben, gefiel mir überhaupt nicht.“ Nils Elten forderte von seinen Teamkameraden derweil mehr Ruhe auf dem Eis.

Im Schlussdrittel war zu erwarten, dass in der bislang vergleichsweise tempoarmen Partie die Junglöwen nochmal alles dransetzen würden, um zurückzukommen. Zöhren traf zunächst nur den Pfosten (42.) ehe Eimannsberger per Rebound den Anschluss schaffte. Das 1:2 brachte die Young Roosters aber nicht aus der nötigen Ruhe, die es aus Sicht vom Trainer nun auch insgesamt besser machten. Zum Zunge schnalzen war die Entstehung des wichtigen dritten Treffers. Daniel Geiger passte gleich durch drei Tölzer auf Lutz, der souverän zum 3:1 einschob. Der Gegentreffer zog den Gastgebern in ihrer Drangphase sichtlich den Stecker. Zweieinhalb Minuten vor Schluss setzte der ECT alles auf eine Karte und nahm den Torhüter für einen sechsten Feldspieler vom Eis. Mit dem 4:1 ins leere Tor sorgte Daniel Seibel dafür, dass die Roosters am Sonntag ab 15 Uhr alle Trümpfe für den erforderlichen dritten Sieg zum Titel in der Hand halten.

Tore: 0:1 (8:37) Geiger (Nieleck, Bußmann), 0:2 (27:23) Bußmann (Kronhardt), 1:2 (42:31) Eimansberger (Heiss), 1:3 (47:16) Lutz (Schiling, Kotke), 1:4 (59:03) Seibel (Nieleck, Bußmann)

SM: 12/8

Torschüsse: 19/23

Zuschauer: 800

Iserlohner EC: Budas - Herbold, Elten; Hahn, Zaytsev; Kleinschmidt, Steinhoff; Lauer, Jung - Julien, Schiling, Lutz; Bußmann, Geiger, Nieleck; Wagner, Seibel, Kronhardt; Kotke, Morasch, Dolinenko

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe