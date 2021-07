Zebras mit passender Mischung aus Spiel und Spaß

Hennen. Fußball-Bezirksligist SC Hennen bereitet sich mit einem abwechslungsreichen Programm auf die neue Saison vor.

Sascha Engelberg, der neue Trainer des Fußball-Bezirksligisten SC Hennen, arbeitet seit Anfang Juli mit fast 30 Spielern zusammen. „Das sind auf Dauer natürlich zu viele. Wir werden den Kader bald auf 20 Akteure reduzieren und Spieler an die Reserve abgeben“, betont der Coach. Nach dem dreitägigen Trainingslager rund um das Naturstadion, an dem rund 20 Spieler teilnahmen, hat er positive Eindrücke gewonnen, auch in läuferischer und taktischer Hinsicht. „Die Jungs haben super mitgezogen. Neben der harten Trainingsarbeit gab es auch etliche Spaß-Aktionen.“ Beachvolleyball und der Teamabend mit Gyros vom Spieß kamen gut an.

Der SC Hennen baut weiterhin auf die bewährte Betreuung von Ricky Bohn und Yasar Koc, ist aber noch auf der Suche nach einem Assistenten für Sascha Engelberg. Die finalen Gespräche mit dem Torwarttrainer werden wohl in Kürze abgeschlossen. Auch die Kaderplanung ist noch nicht ganz beendet. „Es laufen noch ein paar Gespräche mit potenziellen Neuzugängen“, verriet der neue Trainer, der insgesamt ein halbes Dutzend Nachwuchsleute integrieren will. Gute Ansätze sah er im Testspiel gegen die SF Sümmern.

Der ambitionierte A-Ligist gewann zwar mit 3:2, doch das Resultat spielte für ihn keine Rolle. „Wir waren noch personell geschwächt, die drei Gegentreffer entsprangen individuellen Fehlern. Aber mit den Bewegungsabläufen war ich schon zufrieden.“ Während seines Kurzurlaubs vertritt ihn der sportliche Leiter Marvin Horn, der wiederum beim 0:2 im Testspiel gegen ETuS Schwerte einige Mängel sah und vor allem mehr Laufbereitschaft erwartet hatte.

Folgende weitere Testspiele hat der SC Hennen bis zum Saisonstart gegen Hellas/Makedonikos Hagen geplant: 1. August (15): BSV Menden (H), 8. August (15): Geisecker SV (A), 15. August (15): VfB Westhofen (H), 22. August (15): Hörder SC (H).

