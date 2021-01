Zur Volljährigkeit zu neuen Ufern

Iserlohn Förderverein der Iserlohn Kangaroos setzt neue Schwerpunkte.

Bis 1994 war Kai Beutler Vorsitzender der Basketballabteilung des TuS Iserlohn und begleitete den ersten Höhenflug der heimischen Korbjäger maßgeblich. Diesem Verein und der Sportart ist er bis in die Gegenwart treu geblieben, doch vom stets in der Öffentlichkeit stehenden Vereinschef hat er sich in die Rolle im Hintergrund begeben und 2002 mit sechs Mitstreitern außerhalb des Großvereins TuS den Förderverein Basketball gegründet.

Dieser hatte als Hauptzweck zunächst die Entwicklung der ersten Mannschaft im Fokus. Seit knapp drei Jahren firmiert das Zweitligateam der Iserlohn Kangaroos aber als GmbH, so dass sich die inzwischen gut 80 Mitglieder des Vereins auf die Suche nach neuen Tätigkeitsschwerpunkten gemacht haben. Just zum 18. Geburtstag, also zur Volljährigkeit haben sich der genauso lange als Vorsitzender fungierende Kai Beutler und die Mitglieder aber verstärkt nach neuen Aufgaben umgesehen.

„Wir haben ja schon immer auf kleinerer Flamme den Breitensport gefördert. Da sind wir offen für alle. Selbst wenn uns die Basketballer vom MBC oder aus Hemer um Hilfe bitten würden, schauen wir, was sich machen lässt“, so der 61-jährige Beutler, der mit der Sportart durch seinen Sportlehrer Rolf Sommer am Märkischen Gymnasium in Kontakt kam und zunächst beim MBC Iserlohn spielte. „Erst mit 23 Jahren bin ich TuS-Mitglied geworden“, erinnert er sich.

Neben dem Breitensport kümmert sich der Förderverein aber auch um den Basketball-Nachwuchs. „Schon seit der GmbH-Gründung haben wir uns dieser Aufgabe verstärkt angenommen“, berichtet Kai Beutler, dem die lange basketballerische Inaktivität der jungen Spieler durch die Corona-Pandemie zunehmend Sorgen bereitet. „Man muss ja schon fast von einer verlorenen Generation, zumindest aber von einem verlorenen Jahrgang sprechen“, so der Fördervereinsvorsitzende.

„Wenn bei den Neueinsteigern und jungen Spielern die Basketball-Grundschule fehlt, ist das später nur schwer zu korrigieren“, weiß Beutler. Nicht zuletzt deshalb bemühe man sich in der Saison 2020/21 verstärkt um Mitglieder, zumal es einen Sponsor gibt, der den Jahresbeitrag für Privatpersonen (50 Euro, Firmen 200 Euro) weiter aufstockt. „Ziel ist es, unseren schönen Basketballsport auf Basis des Solidarprinzips weiter erfolgreich Jugendlichen zu vermitteln. Sie sollen teamorientiert arbeiten und mit Gleichgesinnten Spaß haben und Erfolge erzielen“, so Beutler weiter.

In regelmäßigen Abständen soll sich künftig, sofern es die Corona-Regeln wieder zulassen, ein Gremium von fünf bis zehn Leuten treffen. Sie sollen für den Verein, der aktuell ein neues Logo präsentiert hat, neuen Input geben und neue Strategien erarbeiten. Einmal pro Quartal will man zusammenkommen und sich austauschen. Sobald es möglich ist, will sich der Verein auch wieder im Rahmen der Heimspiele der Kangaroos mit seinen Vorhaben zeigen.